Iespundē dzīvoklī

28.februārī ap astoņiem vakarā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka vienā no Toma ielā esošo daudzdzīvokļu mājām kāda persona no ārpuses aizskrūvējusi dzīvokļa ārdurvis, tādējādi neļaujot no dzīvokļa izkļūt tajā esošajām personām, informēja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš.

“Ierodoties notikuma vietā, fakts apstiprinājās, taču durvju skrūvētājs uz vietas vairs neatradās,” viņš klāsta.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki atskrūvēja ieskrūvētās skrūves un nodrošināja dzīvoklī esošajām personām iespēju izkļūt no tā.

Tā kā dzīvokļa iemītniece uzskatīja, ka viņai nodarīti materiālie zaudējumi, viņa tika informēta par iespēju vērsties Valsts policijā iesnieguma iesniegšanai, kā arī sniegta informācija, kā rīkoties atkārtota apdraudējuma gadījumā.