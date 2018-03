Atslēgvārdi Ivans Berladins | apsūdzība | krimināllikums

Kurzemes tiesu apgabala prokuratūra uzrādījusi apsūdzību nu jau bijušajai Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonai par bezdarbību saistībā ar piecgadīgā Ivana Berladina meklēšanu Grobiņas novadā pagājušā gada jūlijā, "Kurzemes Vārdam" pastāstīja Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Aiga Eiduka.

Apsūdzība uzrādīta pēc Krimināllikuma 319. panta trešās daļas – par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja ar to izraisītas smagas sekas. "Tā kā lietā turpinās pirmstiesas kriminālprocess, tad šobrīd sīkāki lietas apstākļi no prokuratūras puses netiek komentēti," norādīja A. Eiduka. Jau rakstījām, ka kriminālvajāšanu pret bijušo policisti rosināja sākt Iekšējās drošības birojs. Izmeklēšanā noskaidrots, ka policijas dežūrdaļas darbiniece 2. jūlijā, dienu pēc zēna pazušanas, pildot amata pienākumus, telefoniski bija saņēmusi vairākus zvanus par iespējamo Ivana Berladina atrašanās vietu. Taču minētā informācija netika nodota tālāk amatpersonām, kuras organizēja pazudušā zēna meklēšanu. Tādējādi informācija par bērna atrašanos Grobiņas novada Dubeņos netika pārbaudīta uzreiz. Meklēšanas pasākumi Dubeņos un apkārtējā teritorijā tika uzsākti tikai 9. jūlijā. 11. jūlijā zēnu atrada mirušu. Policisti drīz pēc tam no dienesta atbrīvoja.

Piecus gadus vecais zēns no mājām Liepājā, Pāvilostas ielā, izgāja pagājušogad 1. jūlijā ap pusdeviņiem no rīta. Zēna māte policijai par dēla pazušanu ziņoja vairāk nekā pēc diennakts – 2. jūlijā ap pulksten 15, pēc kā nekavējoties tika sākti plaši meklēšanas darbi, iesaistot operatīvos dienestus, zemessargus un armiju, kā arī tūkstošiem brīvprātīgo. Diemžēl pēc desmit dienām Ivanu meža masīvā Dubeņos atrada mirušu. Ekspertīzē secināts, ka bērns mežā nosalis.