Sociālajos tīklos tiek aicināti atsaukties cilvēki, kuri cietuši, atsaucoties uz “Liepāja Drive Family Club” sludinājumiem Feisbukā. Tur norādīts, ka auto kluba “Liepāja Drive Family Club” īpašnieks no 16 personām izkrāpis naudu.

Sazinoties ar vienu no cietušajiem, liepājnieks portālam pastāstīja: “2018.gada 29.novembrī pie manis vērsās sociālā tīkla Facebook grupas “Liepaja Drive Family Club” administrators ar lūgumu aizdot viņam 100 eiro, lai varētu apmaksāt savas automašīnas remontu.”

“2018.gada 30.novembrī es viņam skaidrā veidā aizdevu 50 eiro ar norunu, ka nauda tiks atgriezta decembra vidū,” turpina vīrietis: “Neskatoties uz vairākiem maniem lūgumiem atgriezt man naudu, nemitīgi bija atrunas un līdz pat šīm brīdim nauda man nav atgriezta.”

“Uzskatu, ka tā ir naudas izkrāpšana,” tā liepājnieks: “Turklāt vēlāk noskaidrojās, ka minētā persona ir no vairākiem liepājniekiem aizņēmies naudu, aizbildinoties ar mašīnas remontu un tuvinieka nāvi.”

“Pēc manā rīcībā esošās informācijas kā iemesls naudas krāpšanai no citiem cilvēkiem bija “Liepaja Drive Family Club” kluba biedra atlaižu kartes tirdzniecība, atsevišķo auto detaļu piegāde, kura tā arī nenotika, līdztekus Andrejs Lopatenko rīkoja kluba “Liepaja Drive Family Club” reprezentatīvo materiālu - uzlīmes, krūzes, cepures ar logo, krellīšu nelikumīgu tirdzniecību,” sakās noskaidrojis vīrietis.

Un piebilst: “Līdztekus sociālā tīkla Facebook grupas “Liepaja Drive Family Club” administrators aicināja grupas biedrus piedalīties dažādās labdarības akcijās, ziedojot tam naudu, taču atļaujas uz labdarības organizēšanu izrādās, ka cilvēkam nav. Un tāpēc ir apgrūtinoši izsekot finanšu plūsmai.”

Cita cietusī stāsta: “Administrators un grupas vadītājs vāc ziedojumus (un ne viss tiek piegādāts uz galamērķi), aizņemas naudu (neatgriež), nāk klajā ar diagnozēm saviem bērniem un pieprasa naudu par to ārstēšanu, apglabā brāļus, kuru viņam nav, pārdod krelles rokdarbiem (pērk tos Ķīnas tīmekļa vietnēs), pārdod t-kreklus un krūzes ar grupas logo, bet viņš tos nenodod adresātam, lai gan viņš nekavējoties lūdz pilnīgu apmaksu.”

Un turpina: “Ja kāds sāk paust aizdomas, ka kaut kas ir nepareizi, viņam personīgi raksta. Un aizbildinās, ka nav nozieguma: “Jūs pats man devāt naudu!”.”

Cietušie konsultējušies ar juristu un pēc tam vērsušies Valsts policijā ar iesniegumu. Tur pret krāpnieku uzsākts kriminālprocess.

“Jāpauž nožēla, ka mūsu pilsētā ir krāpnieks,” tā cietušais: “Tajā pašā laikā ir cilvēki, kuri paļaujas uz viņa godaprātu, lai palīdzētu, bet rezultātā cieš zaudējumus. Ja ir vēl kāds, kurš cietis no šādas krāpnieciskās darbības, tad noteikti nevajadzētu baidīties un ir jāvēršas policijā.”

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova apstiprināja: “25.martā Valsts policijā saņemts iesniegums par to, ka sociālā vietnē “Facebook” no vairākiem lietotājiem ir izkrāpta nauda.”

Un skaidro, ka par šādu noziegumu ir paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Andrejs Lopatenko apstiprināja, ka ir informēts par personu vēršanos policijā un to, ka tur uzsākts kriminālprocess: “Jau policijas darbiniekiem visus apstākļus esmu izskaidrojis. Gaidu atkārtotu uzaicinājumu ierasties policijā.”

Viņš uzskata, ka notiekošais ir viņa un viņa vadītā autokluba nomelnošanas kampaņa: “Klubā ir ap 8000 cilvēku. Šie 16, kuri vērsušies policijā, ar kaut ko nav apmierināti. Iespējams, ir to skaitā, kuri no grupas dažādu iemeslu dēļ tikuši izslēgti. Piemēram, cēluši klubam neslavu. Jo man mana un kluba reputācija ir ļoti svarīga.”

Jautāts, vai ir atgriezis aizlienēto naudu, vīrietis klāsta: “Jā, neslēpšu, ka man pērnā gada decembrī un šā gada janvārī bija sarežģīta situācija, līdz ar ko bija nepieciešams aizņemties. Tā kā man nav tik turīgu paziņu, lai no viena cilvēka aizņemtos 1000 eiro, aizņēmos no vairākiem. No kāda 50 eiro, no kāda cita – 40 eiro. Visiem diemžēl vēl aizņēmumu neesmu atgriezis.”