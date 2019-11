Joprojām izmeklē šausminošo avāriju, kurā smagas traumas guva sieviete un nepilnu gadu veca meitenīte

Atslēgvārdi avārija | kriminālprocess | izmeklēšana | Liepāja – Lietuvas robeža

Jūlija beigās uz autoceļa "Liepāja – Lietuvas robeža" notikušo avāriju, kurā, apgāžoties un ielidojot grāvī automašīnai, smagas traumas guva gan tās vadītājs, gan divi pasažieri – sieviete un nepilnu gadu veca meitenīte, policija joprojām izmeklē, noskaidroja "Kurzemes Vārds".

Jau rakstījām, ka 1992.gadā dzimušais vīrietis automašīnu "Opel Astra" vadīja ne tikai stiprā reibumā (2,20 promiles), bet arī bez tiesībām.

Avārijā vissmagāk cieta pasažieres, 1994. gadā dzimusi sieviete, kuru nogādāja medicīnas iestādē, un 2018. gadā dzimusī meitenīte, bet pats avārijas izraisītājs ārstējās ambulatori.

Par to, ka bērns toreiz negāja bojā, lielā mērā jāpateicas tūlīt pēc negadījuma garām braucošajiem vīriešiem, kuri pamanīja šosejas vidū rāpojam zīdaini un nepalika vienaldzīgi, informēja policiju, mediķus, kā arī apturēja citas automašīnas. Par notikušo uzsāka kriminālprocesu.

Uz jautājumu, kāpēc tik ilgi notiek izmeklēšana, Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova atbildēja: "Jebkura kriminālprocesa izmeklēšanu paildzina ekspertīzes, kuras neveic Valsts policija, bet gan cita kompetenta iestāde – Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, kurš pieprasījumus pēc ekspertīzēm dažādos kriminālprocesos, administratīvās lietvedībās un civilprocesos, pamatojoties uz fiziskas vai juridiskas personas iesniegumu, saņem no visas Latvijas, turklāt ne tikai no Valsts policijas. Jāpiebilst, ka jebkurā kriminālprocesā, kurā ir cietušie, obligāta prasība ir sagaidīt dokumentus no medicīnas iestādes par miesas bojājumu smaguma pakāpi, arī tos medicīnas iestāde neizsniedz uzreiz. Tāpat šādos kriminālprocesos tiek veiktas darbības, lai nostiprinātu iegūtos pierādījumus."