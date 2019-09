Koks uzkritis uz divstāvu dzīvojamās mājas jumta

Atslēgvārdi vugd | glābšanas darbi | vējš | laikapstākļi | vēja postījumi

Ugunsdzēsēji glābēji vairākās vietās Liepājā likvidējuši vēja radītos postījumus, kas saistīti ar nolūzušiem zariem, kokiem, informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste. Avotu un Kr.Valdemāra ielā virs brauktuves bija karājies aizlūzis zars. Apdraudējums likvidēts.

Vēl J.Asara ielā 14 metrus augsts koks bija nokritis uz divstāvu dzīvojamās mājas jumta. Vispirms ar autokāpņu palīdzību ugunsdzēsēji glābēji nokļuvuši pie koka zariem, kurus nozāģēja un nocēla no jumta. Pēc tam, iesaistot glābšanas automobili, ar tā manipulatora palīdzību no ēka tika nocelts koka stumbrs. Glābšanas darbu laikā no ēkas tika evakuēti trīs cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji notikuma vietā strādāja piecas stundas.

Aizvadītajās trijās diennaktīs, laika posmā no 13.septembra pulksten 6.30 līdz 16.septembra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde saņēmusi 16 izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu, 14 uz glābšanas darbiem un vēl viens izsaukums bija maldinājums.