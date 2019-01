Atslēgvārdi Artūrs Butāns | zādzība | zaglis | kriminālprocess

Svētdienas pēcpusdienā nepatīkamu pārsteigumu piedzīvojis uzņēmējs Artūrs Butāns, no kura automašīnas nozagtas mantas, kā arī kūka. Notikušo šķetina ne tikai policijā, bet arī sociālajos tīklos, kur tiek aicināti atsaukties aculiecinieki.

Laikrakstam "Kurzemes Vārds" A. Butāns pastāstīja, ka svētdien ap pulksten 15 viņš esot novietojis savu automašīnu "Fiat" Skolas ielā blakus Latvijas Bankai un pēc tam kopā ar draudzeni devies uz restorānu "Hot Potato", kur pavadījis aptuveni divas stundas. Kad uzņēmējs atgriezies, no automašīnas bija pazudušas vērtīgas mantas, kā arī kūka – nozagtā kopējā vērtība esot lēšama no 500 līdz 700 eiro. "Iespējams, nenostrādāja signalizācija, jo nebija nekādu pazīmju, kas liecinātu, ka garnadzis durvis būtu uzlauzis. Diezin vai viņš bija lietpratējs, jo pēc zādzības viņš salonā atstāja savus cimdus, tāpat par to liecina fakts, ka viena no Latvijas Bankas kamerām bija pavērsta tieši pret manu automašīnu. Tādēļ, visdrīzāk, videomateriālā zaglis būs labi saskatāms. Ticu, ka neģēlis tiks notverts," pastāsta A. Butāns, kas uzreiz pēc notikušā par zādzību esot paziņojis policijai. "Biju patīkami pārsteigts par cilvēku atsaucību sociālajos tīklos, jo ar manis ievietoto informāciju par notikušo jau ir dalījušies ap 3500 cilvēku."

Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova savukārt norādīja, ka, pēc viņu rīcībā esošās informācijas, noziedznieks mantas esot nozadzis no neaizslēgtas automašīnas. "Pagaidām zaglis vēl nav aizturēts, taču par notikušo uzsākts kriminālprocess," teica M. Šeršņova.