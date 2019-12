Atslēgvārdi policijas sniegtā informācija | ziemas riepas

Laika posmā no 1. decembra līdz 1. martam visiem automobiļiem vai autobusiem, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, jābūt aprīkotiem ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos.

Vakar, 1.decembrī, visā Kurzemē tika konstatētas divas automašīnas, kuras pārvietojas ar neatbilstošām riepām. Pārkāpumi tika konstatēti Liepājā, kur viena automašīna pārvietojās ar vasaras riepām, taču otra – ar riepām, kuru protektoru dziļums ir nepietiekams, portālu informēja VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

1.decembrī Liepājā, Oskara Kalpaka ielā Valsts policijas amatpersonas pārbaudīja automašīnas “Citroen” riepu protektoru dziļumu un konstatēts, ka tas nav atbilstošs. Kā zināms, sākot ar 1. decembri, transportlīdzekļiem obligāti jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kuru minimālajam protektoru dziļumam ir jābūt 4mm. Transportlīdzeklis bija aprīkots ar ziemas riepām, taču minimālais protektoru dziļums bija 1,92 mm. Savukārt otrā automašīna “Lancia”, kura tika pārbaudīta, nebija aprīkota ar ziemas riepām.

Abiem transportlīdzekļu vadītājiem tika noformēti administratīvo pārkāpumu protokoli. Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 15 līdz 55 eiro, personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, — no 55 līdz 140 eiro, bet juridiskajai personai — no 70 līdz 700 eiro.