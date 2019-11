Atslēgvārdi vugd | ugunsgrēks

Pirmdien, 25.novembrī, ugunsgrēkā Liepājā cietis cilvēks, portālu liepajniekiem.lv informēja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste.

Ap pulksten 13 VUGD saņēmis izsaukumu uz Liepāju, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, dega dzīvojamā mājā dzīvoklis. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka vienā no ēkas dzīvokļiem deg sadzīves mantas 16 kvadrātmetru platībā, istabas griesti un bēniņu pārsegums. Trīs stundu laikā ugunsgrēks tika likvidēts.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Savukārt ugunsdzēsēji no ēkas evakuēja vēl divus cilvēkus.

Savukārt vakar vakarā Lielajā ielā Grobiņā kravas automašīnas piekabei degusi riepa (skat. video).

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 25.novembra pulksten 6.30 līdz 26.novembra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde saņēmusi četrus izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu.