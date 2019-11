Liepājas pusē aizturēti trīs dzērājšoferi – vienu pamana iedzīvotājs, otrs izraisa avāriju, bet trešais dodas uz jūru vilkt ārā automašīnu

Atslēgvārdi valsts policija | dzērājšoferi | brauc dzērumā

Ceturtdien, 31.oktobrī, Valsts policijā (VP) tika saņemta informācija par to, ka automašīna ir izbraukājusi kāpu zonu. Amatpersonām, ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka automašīna “Land Rover” ir iebraukusi jūrā kādus 10 – 15 metrus no krasta, informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova.

"Turpat jūrmalā sastaptais vīrietis sacīja, ka ar automašīnu brauca viņa paziņa, kurš arī izbraukājis kāpu zonu. Par šo gadījumu Valsts policijā uzsākta administratīvā lietvedība," stāsta M.Šeršņova.

Ap pulksten četriem naktī tas pats vīrietis, vien ar citu automašīnu, tika apturēts Klaipēdas ielā. Vīrietis paskaidroja, ka braucis vilkt ārā jūrmalā iestigušo automašīnu.

Veicot alkohola pārbaudi, vīrieša izelpā konstatētas 2,39 promiles alkohola un viņš automašīnu vadījis bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess.

Tāpat ceturtdien dažas minūtes pāri pusnaktij Valsts policijā saņemta telefoniska informācija no kāda iedzīvotāja par to, ka Liepājā no Ledus halles uz centra pusi ir aizbraukusi automašīna “Audi”, kuras vadītājs, iespējams, ir atradies alkohola reibumā.

Reaģējot uz iedzīvotāja sniegto informāciju, automašīna tika apturēta Jūras ielā, kur konstatēts, ka tās vadītājs ir atradies 1,92 promiļu reibumā, kā arī viņas nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Arī šajā gadījumā Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.

Šonakt ap pulksten 2 Priekulē 1979.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Vauxhall” pa Brīvības ielu, neizvēlējas drošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā netika galā ar vadību un uzbrauca apgaismojuma stabam, to bojājot.

Veicot alkohola pārbaudi, konstatēts, ka vīrietis automašīnu vadījis, atrodoties 2,39 promiļu reibumā. Viņam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par negadījuma izraisīšanu un transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē.

Kopumā pagājušajā diennaktī tikai Liepājas pilsētā ir pieķerti autovadītāji, atrodoties pie stūres alkoholisko dzērienu ietekmē. Kopumā šajā nedēļā pie stūres pieķerti 12 dzērājšoferi. No tiem pieci – Liepājas iecirkņa apkalpojamā teritorijā.

Valsts policija atkārtoti atgādina, ka alkohols un jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšana ir divas nesavienojamas lietas. Turklāt pieredze liecina, ka iereibis transportlīdzekļa vadītājs apdraud ne tikai pats savu veselību un dzīvību, bet arī rada draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.