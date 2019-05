Meklē “Audi” apskādētāju

Atslēgvārdi satiksmes negadījums | auto | Audi | meklēšana | vainīgais

Portālā vērsās lasītājs, kuram nezināms ļaundaris Liepājā sabojājis stāvēšanai novietotu auto.

“Piektdien, 17.maijā, ap pulksten 16.20 pēc darba novietoju stāvēšanai savu transportlīdzekli “Audi A4” (reģistrācijas numurs JD-8953, sudraba krāsā), Kr.Barona ielas pašā galā pie K.Ūliha ielas (pie K.Ūliha ielas 50.mājas),” stāsta Dāvis Freimanis: “Automašīna bija novietota stāvēšanai atļautā vietā un tur iepriekš ir likta vairākkārtīgi, jo uz šīs ielas pats arī dzīvoju. Šādi automašīna nostāvēja visas brīvdienas - līdz pat pirmdienas, 20.maija, rītam, kad ap pulksten 8.20 aizbraucu uz darbu.”

“Darbā jau konstatēju, ka mašīnai kāds ir uztriecies un automašīnu bojājis,” liepājnieks turpina: “Mašīnai bojāts aizmugurējā bampera labais sāns, aizmugures labās puses spārns un lampiņu plastmasa apskrāpēta no sadursmes.”

Vīrietis, konstatējot notikušo, izsaucis Valsts policijas darbiniekus: “Ar viņiem kopā šajā pašā vietā, kur auto tika noparkots stāvēšanai, tika atrastas dažas atliekas no bojātās lampiņu plastmasas. Šī informācija šobrīd ir nodota Valsts policijai izskatīšanai.”

Taču paralēli tam vīrietis lūdz liepājnieku un pilsētas viesu palīdzību: “Ņemot vērā to, ka persona, kas izraisīja negadījumu un uzskatīja par nepieciešamu notikuma vietu atstāt, vēlos lūgt atsaukties aculieciniekus, kuri, iespējams, redzēja notikušo avāriju un var par to sniegt kādu informāciju. Varbūt atsauktos pats vaininieks.”

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova apstiprināja, ka 20.maijā pulksten 11.10 Valsts policijā saņemta informācija no kāda vīrieša par to, ka Brīvības ielā viņš konstatējis, ka kāds ir uzbraucis viņa novietotajai automašīnai “Audi”, to bojājot.

“Kā vienmēr šādās situācijās, arī šoreiz meklēsim vainīgo personu,” skaidro Valsts policijas pārstāve. Un norāda: “Taču, ja kāds ir bijis aculiecinieks šim negadījumam, aicinājums par to informēt Valsts policiju! Tāpat, protams, aicinājums pieteikties arī pašam vaininiekam.”

_______________

