Atslēgvārdi aculiecinieki | konflikts

Liepājniece Solvita Smidrovska vietnē "Facebook" vērsusies pēc palīdzības, meklējot aculieciniekus konfliktam, kas norisinājies nedēļas nogalē.

"No piektdienas uz sestdienu laika posmā no 3.30 līdz 4.00 pie Cukurfabrikas tika piekauts vīrietis, kurš guļošs zemē tika netālu tur atrast bezsamaņā ar iekšēju asiņošanu galvā. Šobrīd atrodas slimnīcā komā. Ja ir kāds aculiecinieks šim negadījumam, lūdzu vērsties policijā ar informāciju. Vainīgie no notikuma vietas pamukuši, tāpēc nav nekādas informācijas, kas tajā brīdī noticis.

Ticam, ka ir cilvēki, kas kaut ko redzēja un zinās pateikt. Būsim pateicīgi par jebkuru informāciju."

Policijas pārstāve Signe Šteinberga notikušo apstiprināja. 6.jūlijā pulksten 3.24 policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Zivju ielā, norisinās konflikts. Pus stundu vēlāk saņemta informācija, ka miesas bojājumus guvis 1989.gadā dzimis vīrietis, kurš bijis alkohola reibumā. Viņš ar dažādām traumām nogādāts slimnīcā."