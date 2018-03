Atslēgvārdi miesas bojājumi | policijas sniegtā informācija

11.martā Valsts policijā saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka 10.marta vakarpusē medicīnas iestādē no Krūmu ielas atpūtas vietas Liepājā ir nogādāts kāds vīrietis, kuram nodarīti miesas bojājumi.

Kā portālam ziņoja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Madara Šeršņova, vīrietis atradies spēcīgā alkohola reibumā.

11.martā ap pulksten 19 Valsts policijā saņemta informācija no Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas par to, ka Liepājā, Mirdzas Ķempes ielā, konflikta laikā ar paziņu, kādai sievietei ir nodarīti miesas bojājumi.

Savukārt ap pulksten 23 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Hika ielā kādai sievietei ir nodarīti miesas bojājumi.

Visi cietušie ar gūtajām traumām ir nogādāti medicīnas iestādē. Valsts policija precizē notikušā apstākļus un notikumos iesaistītās personas.