E.Tisē ielā nakts aizsegā sabojātas divas stāvēšanai novietotas automašīnas. Viens no spēkratiem cietis īpaši, – tam izdauzīti pilnīgi visi stikli. Šobrīd Valsts policijā tiek skaidroti notikušā apstākļi un iespējamās vainīgās personas.

Vispirms 15.septembrī pamatīgi apskādēts transportlīdzeklis "Volvo", – tam izdauzīti pilnīgi visi stikli. Automašīnas īpašnieks Mihails Kostusevs notikušo ar fotogrāfijām publicējis arī savā sociālajā tīklā "Facebook", aicinot atsaukties ikvienu, kurš būtu manījis, piefiksējis aizdomīgus cilvēkus E.Tisē ielā vai tās apkārtnē naktī no sestdienas uz svētdienu laika posmā no pulksten diviem līdz sešiem.

Skaidrojot publikāciju internetā, portālam liepajniekiem.lv M.Kostusevs sacīja, ka vēlas, lai vainīgo cilvēku vai grupējumu atrod un soda. "Jebkura palīdzība nāks par labu," viņš aicina, un sola saglabāt ziņotāju anonimitāti. "It kā izskan variants, ka uz mašīnu šauts, bet diezin vai. Drīzāk sists vai mests ar akmeņiem," vērtējot izdarīto, spriež M.Kostusevs. Par to, vai ir aizdomas, kurš to būtu varējis paveikt, vīrietis atturējās komentēt. "Aizdomas par kaut ko jau var būt vienmēr. Skatīsimies, kā lieta ies uz priekšu."

M.Kostusevs pastāstīja, ka automašīna bijusi apdrošināta, tādēļ par to nebēdājot. "Visu sataisīsim," viņš sacīja, un bilda, ka "tā nav dzīvība, tā ir tikai mašīna. Paši esam sveiki un veseli."

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova apstiprināja, ka par notikušo ir saņemts iesniegums.

Viņa arī papildināja, ka 16.septembra naktī E.Tisē ielā sabojāta vēl viena automašīna, – "Audi" izsists aizmugurējais stikls. Savukārt Aizputē, Raiņa bulvārī, transportlīdzeklim "Mercedes Benz" pārdurta riepa.

Visos šajos gadījumos tiek skaidroti notikušā apstākļi un iespējamās vainīgās personas.