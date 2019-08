Atslēgvārdi satiksmes negadījums | summer sound | policijas reids

Nedēļas nogalē mūzikas festivāla "Summer Sound" laikā pastiprināti par drošību Liepājā rūpējās Valsts un Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki, kā arī kārtību uz ielām palīdzēja nodrošināt likumsargi no Palangas. Kaut arī var uzskatīt, ka vērienīgais festivāls aizritējis salīdzinoši mierīgi, virkne pārkāpumu tomēr konstatēti, tai skaitā noticis nopietns ceļu satiksmes negadījums. Par to pārliecinājās arī laikraksts "Kurzemes Vārds", kas piektdienas naktī bija kopā ar kārtībsargiem.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Sandis Kočetkovs laikrakstam pastāsta, ka Lietuvas kolēģu iesaiste lielāka pasākumu laikā neesot nekas ārkārtējs, jo arī mūsu policisti ir palīdzējuši nodrošināt kārtību pie viņiem. "Tā kā uz festivālu ir ieradušies arī daudz lietuviešu, tas palīdzēs daudz vieglāk atrisināt konfliktus, jo ne visi atbraukušie dienvidu kaimiņi runā krievu vai angļu valodās," neilgi pēc "Summer Sound" atklāšanas izteicās S.Kočetkovs.

"Kurzemes Vārds" piektdien sekoja līdzi patrulēšanai pilsētas ielās – nakti pavadījām kopā ar Pēteri Purmali un no Palangas atbraukušo Linu Markjaviču. Viņiem gan darba nebija daudz – fiksēti tikai daži maznozīmīgi pārkāpumi, piemēram, kāds velosipēdists acīmredzamā alkohola reibumā, iespējams, krītot bija savainojies un nogādāts medicīnas iestādē. "Riteņbraucējs gados izteica dažādas versijas, kādēļ noticis negadījums – no sākuma viņš apgalvoja, ka ar velosipēdu nemaz nav braucis, bet pēc tam izteicās, ka viņu notriekusi automašīna. Velosipēdu nogādājām policijā, kur viņš to pēcāk arī varēs atgūt, kad būs sniedzis paskaidrojumu," sacīja Pēteris Purmalis. Vēl likumsargi apturēja autovadītāju, kurš, piedaloties ceļu satiksmē, nelietoja atbilstošu apgaismojumu, kā arī vīrieti, kuram bija tiesību izmantošanas aizliegums. Tāpat tika konstatēts, ka viņa izelpā ir 0,18 promiles alkohola. Kā skaidroja pats vadītājs, tas esot tāpēc, ka viņš nesen dzēris enerģijas dzērienu.

Mierīgo pilsētas ielu apsekošanu ap pulksten 1.10 pārtrauca ziņojums, ka Ķempes ielā notikusi avārija – gados jauns "Mini Cooper" vadītājs, kurš tikai nesen bija ieguvis autovadītāja apliecību, ievērojamā reibumā bija sadragājis ne tikai savu automašīnu, bet arī trīs ielas malā stāvošus spēkratus – "Honda", "Volvo XC90", kā arī "Peugeot Partner". Kā novēroja laikraksts, tad negadījuma izraisītājam uz rokas bija festivāla "Summer Sound" aproce. Pret jauno vīrieti Valsts policijā uzsākta administratīvā lietvedība, un jau tagad skaidrs, ka sods būs bargs – zaudēta autovadītāja apliecība, naudas sods virs 1000 eiro, visdrīzāk, arests no 10 līdz 15 diennaktīm, kā arī būs jāmaksā ievērojama summa apdrošinātājiem, jo, piemēram, "Volvo XC90" automašīna bija ievērojami cietusi – nolauzts ritenis, saskrāpēts sāns un izdauzīti lukturi. Ceļu satiksmes negadījums Ķempes ielā nakts melnumā izsauca plašu apkārtējo iedzīvotāju interesi, kuri, pat traucējot policijas darbu, fotografēja sadauzītās automašīnas no visiem iespējamajiem rakursiem. Par laimi, šajā negadījumā neviens nopietnas traumas neguva.

Tāpat 3.augustā ap pulksten 20:30 Valsts policija saņemusi informācija, ka Liepājā, Radio ielā notiek kautiņš, kurā miesas bojājumus guvis 1982.gadā dzimis vīrietis, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Valsts policija ir piefiksējusi visas personas, kuras atradās uz vietas, taču notikuma vietā cietušais iesniegumu nav vēlējies rakstīt. Pēc aculiecinieku stāstītā, minētais konflikts aizsācies pie spēļu zāles "Joker" Pasta ielā, kur bija izcēlies strīds starp divām sievietēm, bet pēcāk rokas palaiduši arī vīrieši, turklāt daži no viņiem esot izmantojuši beisbola nūjas.