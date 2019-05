Nav pretenziju pret asaru gāzes lietotāju

Atslēgvārdi konflikts | krūmu iela

Portāls saņēmis lasītāja vēstuli: “27.maijā ap pulksten 19 Krūmu ielā Liepājā notika vīrieša sadursme ar automašīnu, kādēļ nekas par to nav ievietots portālā? Vai tas bariņš, kas tur atradās, bija narkotiku reibumā? Sieviete, kura burtiski izgrūda vīrieti uz ielas, priekšā braucošai mašīnai, uzvedās ļoti neadekvāti - gružkastes izmētāja, stiklus šķaidīja, baidīja citus, kuri atradās pieturā.”

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova pastāstīja, ka ap septiņiem šīs dienas pievakarē valsts policijā saņemta telefoniska informācija, ka autobusu pieturā Krūmu ielā izcēlies konflikts starp vairākām personām. Detalizētāku informāciju zvanītājs nav sniedzis.

Valsts policija šo izsaukumu pārsūtījusi Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbiniekiem.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš skaidroja, ka pulksten 19.08 Pašvaldības policijā saņemta informācija no Valsts policijas par to, ka Krūmu ielā izcēlies konflikts starp jauniešu bariņu un kādu sievieti. “Kad policijas darbinieki ieradās izsaukuma vietā, tika konstatēts, ka konflikta laikā vienam no jaunajiem vīriešiem sejā iepūsta asaru gāze,” viņš stāsta.

Un turpina: “Bet no medicīniskās palīdzības jaunais cilvēks atteicās. Tā kā konfliktā iesaistītajām personām citai pret citu pretenziju nebija, neviena no personām netika aizturēta. Tika izvestas pārrunas ar personām un tās izklīdinātas.”

_______________

Iesaki tēmu vai ziņo par notiekošo arī Tu! To var izdarīt ikviens portāla lasītājs, izmantojot sākumlapā esošo formu "Piedalies satura veidošanā!". Turpat iespējams iesūtīt arī dažādus fotostāstus, piemēram, no kāda pilsētā notikuša pasākuma.