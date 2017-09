Nepilngadīgajiem pārdod alkoholu un cigaretes

Atslēgvārdi policijas informācija | nepilngadīgie | alkohola pārdošana un iegāde | reids

13.septembrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa darbinieki veica profilaktisko reidu Liepājas novada teritorijā, lai kontrolētu, vai nepilngadīgām personām tirdzniecības vietās netiek tirgoti alkoholiskie dzērieni, enerģijas dzērieni un tabakas izstrādājumi, portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Signe Šteinberga.

Reida laikā, veicot kontrolpirkumu, kopumā pārbaudītas 57 tirdzniecības vietas, no tām pārkāpumi konstatēti 3 vietās.

Nīcas pagasta veikalā pārdevēja pārdeva tabakas izstrādājumus nepilngadīgai personai, bet Liepājā, Grīzupes ielā, pārdevēja nepilngadīgai personai pārdeva enerģijas dzērienu. Savukārt Pāvilostas novada Vērgales pagastā pārdevēja nepilngadīgai personai pārdeva pudeli alkoholiska dzēriena.

Visos minētajos gadījumos uzsākta administratīvā lietvedība.

Reida laikā 4 nepilngadīgām personām noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli par smēķēšanu.

“Atkārtoti atgādinām, ka pārdevējiem un veikala vadītājiem ir tiesības pieprasīt personu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tās vecumu un personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai pārdevējs to ir pieprasījis. Aicinām pārdevējus būt godprātīgiem un arī šaubu gadījumā pārbaudīt, vai persona ir pilngadīga,” tā Signe Šteinberga.

Viņa uzsver, ka policija arī turpmāk pievērsīs uzmanību tirdzniecības vietām, lai pārliecinātos, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot cigaretes, enerģijas dzērienus un alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām, tāpat uzmanība tiks pievērsta izglītības iestādēm un to apkārtnei, kā arī izklaides vietām, kur pulcējas daudz jauniešu.