Lauku mājas "Virzas" saimnieks Pēteris Daknis pēc ugunsnelaimes ir šokā, taču apņēmības pilns to atjaunot.

Atslēgvārdi vugd | ugunsgrēks | jūrmalciems

Naktī uz trešdienu ugunsgrēks izcēlies Jūrmalciemā, lauku mājā "Virzas", kur diemžēl jau pirms ugunsdzēsēju ierašanās koka ēku bija pārņēmušas liesmas. Par laimi, cietušo ugunsnelaimē nav. Mājas īpašnieks Pēteris Daknis par notikušo ir šokā un netic apgalvojumam, ka ugunsnelaimi izraisījis elektrības īssavienojums.

Ugunsgrēks vienstāva koka dzīvojamajā ēkā izcēlies neilgi pēc pusnakts, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki izsaukumu uz notikuma vietu saņēmuši pulksten 1.03. "Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka ēkai deg jumts 140 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka laikā mājā cilvēku nebija, taču no tās tika iznests gāzes balons," stāsta VUGD pārstāve Vendija Pikše.

No notikumu vietas netālu esošās mājās "Jūrmaļi" saimnieks Jānis Jūrmalis atzina, ka sākumā neesot sapratis, ka izcēlies ugunsgrēks. "Domāju, ka mūsu kaimiņi lietuvieši, kas dzīvo netālu atkal šauj raķetes, taču pēc tam, kad izdzirdēju ugunsdzēsēju taures, sapratu – izcēlies ugunsgrēks," teica J.Jūrmalis. Netālu no lauku mājas "Virzas" dzīvojošā Olga Reķēna savukārt pastāstīja, ka nodegušās mājas īpašnieku patstāvīgā dzīvesvieta esot Rīgā, bet šeit viņi atbraucot tikai vasarā vai arī kādu svētku laikā. "Māju glābt no liesmām bija ieradušās vismaz divas ugunsdzēsēju mašīnas, taču brīdī, kad ieradās glābēji, uguns bija pārņēmis visu jumtu. Skaidrs, ka tad jau bija par vēlu, un ēka pēc ugunsgrēka likvidēšanas ir pagalam," stāsta O.Reķēna.

Vakar pēcpusdienā pie liesmu nopostītās ēkas "Kurzemes Vārdam" izdevās sastapt arī mājās īpašnieku Pēteri Dakni, kurš tikko no Rīgas bija ieradies apskatīt ugunsgrēka nodarītos postījumus. "Nupat runāju ar policijas pārstāvjiem, kuri pagaidām par ugunsgrēka iespējamo iemeslu uzskata elektrības īssavienojumu, es gan tam negribētu piekrist, jo vienmēr, kad mājā netiek apdzīvota elektrība tiek atvienota," stāsta P.Daknis. Tāpat viņš netic iespējamai ļaunprātīgai dedzināšanai, jo neredz tam pamatu. "Iepriekš no ēkas bijušas nozagtas segas, varbūt kāds bezpajumtnieks bija ielīdis mājā, taču pagaidām tie visi ir tikai minējumi," teica P.Daknis. Pēdējo reizi pirms ugunsnelaimes "Virzu" saimnieks bijis 11.novembrī. "Kaut arī dzīvoju Rīgā, nevarētu teikt, ka māja ir neapdzīvota, jo šeit atbraucam itin bieži, īpaši jau vasarā," pauda P.Daknis, piebilstot, ka māju esot saņēmis mantojumā. "Māja ir apdrošināta, tagad jādomā ko darīt tālāk.