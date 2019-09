No 16 tirdzniecības vietām alkohola pārdošana nepilngadīgajiem konstatēta vienā – Vecliepājā

Atslēgvārdi tirdzniecības vietas | valsts policija | nepilngadīgie | alkohols

Trešdien, 18.septembrī, Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas apsekoja vairākas tirdzniecības vietas ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot alkoholiskos un enerģijas dzērienus nepilngadīgajām personām.

Kopumā tika pārbaudītas 16 tirdzniecības vietas Liepājas iecirkņa apkalpojamā teritorijā, proti astoņas Liepājā un astoņas – Grobiņas novadā, portālu liepajniekiem.lv informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Kopumā no visām 16 tirdzniecības vietām pārkāpums tika konstatēts vienā tirdzniecības vietā Vecliepājā, kas, attiecīgi pret pārbaudīto veikalu skaitu, ir labs rādītājs un liecina par to, ka veikalu pārdevēji ir godprātīgi un pārliecinās par jauniešu vecumu.

Valsts policijā par pārkāpumu, kurš konstatēts vienā no veikaliem Vecliepājā, kur nepilngadīgai personai tika pārdots enerģijas dzēriens, ir uzsākta administratīvā lietvedība.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu pārdošanu nepilngadīgajiem, uzliek naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 1400 eiro.

Savukārt par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem uzliek naudas sodu pārdevējam no 140 līdz 175 eiro, bet juridiskajām personām — no 350 līdz 700 eiro.

Pārdevējiem un veikalu vadītājiem ir tiesības pieprasīt personu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tās vecumu un personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai pārdevējs to ir pieprasījis.

Šādas pārbaudes tiks rīkotas arī turpmāk.