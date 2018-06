Atslēgvārdi policijas informācija | bērni | meklēšana | reibums

10. jūnijā pusstundu pēc pusnakts Valsts policijā tika saņemta informācija no sievietes par to, ka Liepājā, Atmodas bulvārī, no dzīvesvietas izgājuši un atrodas bezvēsts prombūtnē viņas nepilngadīgie dēli, kuri dzimuši 2003.gadā, portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Signe Šteinberga.

“Pārbaudot vairākas iespējamās adreses, klaiņojošie zēni tika atrasti, nogādāti dzīvesvietā un nodoti mātei,” skaidro policijas pārstāve.

Un piebilst: “Veicot pārbaudi, noskaidrots, ka abi atradušies alkoholisko dzērienu ietekmē.” Vienam no puikām konstatētas 0,36 promiles, bet otram alkomerts fiksējis 1,14 promiles.