No maka līdz motorolleram

Atslēgvārdi policijas informācija | zādzības

Pagājušajā diennaktī Liepājā notikušas trīs zādzības, portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Madara Šeršņova.

Kāds iedzīvotājs informējis Valsts policiju par to, ka no viņa dzīvesvietas, garnadzim iekļūstot caur neaizslēgtām durvīm, no priekštelpas ir paņemts maks ar naudu.

Savukārt kāds pāris konstatējis, ka no viņu dzīvokļa ir nozagti velosipēdi.

Taču Karostā konstatēts, ka pazudis motorollers, kurš atradās Baltijas ielā 13, ielas pusē.

Jau vakar, 4.jūnijā, sociālajos tīklos pazudušā motorollera īpašnieks lūdza līdzcilvēku palīdzību braucamā meklēšanā: “Pirms stundas nozagts mazā brāļa viens no labākajiem draugiem - zils, smuks rolleris. Atradās Karostā, Baltijas ielā.”

Kā skaidro Madara Šeršņova, Valsts policija precizē notikušā apstākļus.