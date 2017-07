Atslēgvārdi policijas informācija | zādzības

Otrdien, 11.jūnijā, ap astoņiem no rīta Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Grobiņā no automašīnas “Nissan” ir nozagts maks ar dokumentiem un naudu, portālu informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un tiek precizēti notikušā apstākļi.