No stāvlaukuma nozog džipu

Vakarrīt nepatīkamu pārsteigumu piedzīvoja Oskars Niedols un Jolanta Svika, kam Liepājā no Daugavas ielas stāvlaukuma nozagts ģimenes auto "Range Rover Sport".

Laikrakstam "Kurzemes Vārds" Jolanta Svika pastāstīja, ka, pēc policijas sniegtās informācijas, "Range Rover Sport" spēkrats esot nozagts jau iepriekšējā vakarā un ap pulksten 23 videonovērošanas kamerās tas fiksēts pie Liepājas robežas braucam Rīgas virzienā. "To, ka nozagta mūsu automašīna, konstatējām tikai no rīta pulksten 6. Stāvlaukumā abās pusēs ir barjeras, taču varēja saskatīt pēdas, ka zagļi vienu no tām apbraukuši, izmantojot ietvi. 2006. gada "Range Rover Sport" bija aprīkots ar drošības sistēmu, taču garnadži šķietami viegli ar to tikuši galā, jo, aprunājoties ar kaimiņiem, neviens nav ne dzirdējis signalizāciju, ne manījis ko aizdomīgu," stāsta J. Svika, piebilstot, ka, iespējams, automašīnu zagļi esot centušies nogādāt Lietuvā. Tāpat J. Svika aicina sociālajos tīklos atsaukties cilvēkus, kuriem ir jebkāda informācija par notikušo zādzību.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Signe Šteiberga atzina, ka par notikušo ir ierosināts kriminālprocess un uzsākta izmeklēšana.

Latvijā līdz novembrim šogad kopā esot nozagtas 632 automašīnas, zagļu nagos visvairāk nonākuši tieši 2008. gada ražojuma auto, pavēsta uzņēmuma SIA "Autonams", kas nodarbojas ar automašīnu aizsardzības sistēmu uzstādīšanu un ražošanu, pārstāvis Edijs Panders. "Viskārotākā automašīnas marka garnadžu acīs pārliecinoši ir "BMW", bet pēc tam seko "Audi" un "Toyota"," atzina E. Panders, uzsverot, ka "BMW" spēkratus bieži vien zagļi izvēlas arī tāpēc, ka to ielās esot visvairāk, proti, tos var notirgot arī rezerves daļās. "Ja runājam par "Range Rover", tad līdz šim Latvijā bija nozagtas tikai četras šādas markas automašīnas. Tam ir pavisam vienkāršs izskaidrojums – tādu spēkratu mūsu valstī ir samērā maz."

Interesanti, ka pēdējās diennaktīs automašīnu īpašniekiem Liepājā bijušas vairākas likstas. Tā naktī uz trešdienu Mežu ielā automašīnai "Opel Movano" izsists sāna loga stikls un no salona nozagta automagnetola un nauda. Bet vakarnakt Šķēdes ielā deguši vieglās automašīnas motortelpa un salons, ko dzēst bija izsaukti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.