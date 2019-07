Atslēgvārdi ugunsgrēks | deg dīvāns | vugd

Svētdien pulksten 20.43 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz kādu dzīvojamo māju Kurzemē, kur no ēkas bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatējuši, ka vienā no ēkas dzīvokļiem dega dīvāns 2 kvadrātmetru platībā un piekaramie griesti, informēja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vendija Pikše.

Pēc portāla rīcībā esošas neoficiālas informācijas, ugunsgrēks izcēlies Liepājā, O.Kalpaka ielā.

Pirms VUGD ierašanās garāmgājējs bija pamanījis dūmus no ugunsgrēka, tāpēc izsitis stiklu un no degošajām telpām izglāba divus nepilngadīgus cilvēkus. Visi trīs cilvēki vērsās pie Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Līdztekus pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās 10 cilvēki. Pulksten 22.12 ugunsgrēks tika likvidēts. VUGD izsaka pateicību drosmīgajam garāmgājējam, kurš neapjuka bīstamajā situācijā un devās palīgā cilvēkiem.

VUGD aicina ikvienu iedzīvotāju parūpēties par savu drošību un uzstādīt mājoklī vismaz vienu dūmu detektoru, kurš, reaģējot uz ugunsgrēkā radušos sadūmojum, ar ilgu un skaļu signālu brīdinās par izcēlušos nelaimi, tādējādi pievēršot cilvēku uzmanību, ļaujot pašiem izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus! No 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, tāpēc VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku drošību uz vēlāku laiku un jau šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru!