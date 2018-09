Nozog degvielu, aiznes žogu

Atslēgvārdi policijas informācija | zādzības

27.septembrī pēc desmitiem no rīta Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Grobiņas pagastā nenoskaidrotas personas no kāda īpašuma ir nozagušas 300 litrus degvielas, portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Madara Šeršņova: “Valsts policija precizē notikušā apstākļus.”

Savukārt Gaviezes pagastā konstatēts, ka no kāda īpašuma teritorijas ir nozagts žogs. “Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess, tiek precizēti zaudējumi un pārējo nozagto mantu daudzums,” tā policijas pārstāve.

Bet ap pusdesmitiem vakarā Valsts policijā saņemta informācija no apsardzes par to, ka Liepājā, Kuršu laukumā, aizturēts 1980.gadā dzimis vīrietis, kurš nozaga preci. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.