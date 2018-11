Atslēgvārdi restorāns Mo | lustras | zādzība

Naktī no pirmdienas uz otrdienu apzagts viens no Liepājā zināmākajiem restorāniem "MO Liepāja", no kura terases ļaundari aiznesuši trīs vērtīgas lustras.

Restorāna "MO Liepāja" valdes locekle un vadītāja Liene Kreice "Kurzemes Vārdam" pastāstīja, ka nodarītie zaudējumi pārsniedz divus tūkstošus eiro. "Terasē esošās lustras bija tieši tādas pašas kā restorāna iekštelpās, tās ir īpaši darinātas, unikālas. Tāpēc tūlīt pēc tam, kad konstatējām zādzību, paziņojām par to sociālajos tīklos, jo nedomāju, ka tās tiks vienkārši nodotas metāllūžņos. Visdrīzāk zagļi šīs lustras paņēmuši, lai pēc tam pārdotu, iespējams, internetā. Restorāna iekštelpās ir nodrošināta videonovērošana, bet terasē kameru nav. "Līdz šim mēs vienkārši neuzskatījām, ka vajadzētu videonovērošanu ierīkot arī ārpusē, jo tur jau bez šīm lustrām nekā cita vērtīga nav," stāsta L. Kreice. Viņa piebilst, ka tad, kad tikšot uzstādītas jaunas lustras vai atradīsies nozagtās, iespējams, tiks izvietotas arī kameras. Vēl restorāna vadītāja atzīst, ka kapara lustras garnadži esot atvienojuši ļoti prasmīgi, neatstājot nekādas pēdās. "Aptaujājām apkārtējos, taču neviens neko aizdomīgu nebija redzējis," teic L. Kreice. Restorāns "MO Liepāja" sociālajos tīklos aicina savus sekotājus dalīties ar informāciju par notikušo un lūdz ziņot, ja kāds pamana, ka lustras tiek tirgotas internetā vai citur.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Signe Šteinberga atzina, ka pagaidām ir konstatēts tikai fakts, ka lustras ir nozagtas. Uzsākta izmeklēšana.