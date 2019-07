Nozog preces teju 1000 eiro vērtībā

Atslēgvārdi zādzība

24.jūlijā vienā no būvmateriālu veikaliem Liepājā Valsts policija aizturējusi 1999.gadā dzimušu vīrietii, kurš trīs dienas pēc kārtas vienā un tajā pašā vietā zadzis preces, kuru kopējā summa sasniegusi gandrīz 1000 eiro. "22.jūlijā vīrietis, nesamaksājot, no veikala iznesis preces 500 eiro vērtībā, dienu vēlāk – 450, bet 24.jūlijā – 20. Nozagtās preču skaitā bija tumbiņas un alkoholiskie dzērieni," informēja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova. Tāpat viņa atzina, ka minētā persona jau iepriekš nonākusi policijas redzeslokā par zādzībām no veikaliem. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.