Nozog urbjmašīnas un instrumentus

Atslēgvārdi policijas informācija | zādzības

Valsts policijā saņemti vairāki iesniegumi par zādzībām, pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Signe Šteinberga.

20.februārī ap pulksten 11.30 Valsts policijā saņemta sūdzība no kāda vīrieša, kurš stāsta, ka laika posmā no 2019.gada janvāra vidus līdz 15.februārim iekļūts neapdzīvotā mājā un saimniecības ēkā, no kurienes nozagts velosipēds un divas urbjmašīnas.

Policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess.

Tajā pašā dienā pulksten 17.25 Aizputes novada Cīravā konstatēts, ka no kādas iestādes darbnīcām nozagti dažādi instrumenti un mantas.

Arī par šo nodarījumu policijā uzsākts kriminālprocess.