“Opel” uzripo “VW Amarok” un bojā to

Atslēgvārdi policijas informācija | satiksmes negadījumi

22.maijā Liepājā kāds auto “devies brīvsolī” un sabojājis citu spēkratu, pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

“Ap desmitiem no rīta Valsts policijas darbiniece videonovērošanas sistēmā pamanīja, ka stāvlaukumā Radio ielā, pie koncertzāles “Lielais dzintars”, stāvēšanai novietota automašīna uzripo citai automašīnai,” viņa klāsta.

Valsts policijas darbinieki, ieradušies notikuma vietā, konstatēja, ka automašīnas “Opel Astra” 1979.gadā dzimusī vadītāja, novietojot spēkratu stāvēšanai, nebija parūpējusies par to, lai auto neizkustētos no vietas. Mašīna bija sākusi ripot un uztriekusies transportlīdzeklim “VW Amarok”, to bojājot.

Cilvēki, par laimi, negadījumā nav cietuši. Bet neuzmanīgajai “Opel” vadītājai policijā noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.