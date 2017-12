Atslēgvārdi vugd | ugunsgrēki

Trešdien, 27.decembrī, ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Liepājā, kur divstāvu ēkas pirmā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas, portālu informēja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Agrita Vītola.

Ugunsdzēsēji glābēji izsaukumu uz nelaimes vietu saņēma pulksten 12.34. Ugunsgrēks bija izcēlies Klāva Ukstiņa ielā. Divstāvu ēkas pirmā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas. Ugunsgrēks tika likvidēts pulksten 13.45, vēsta VUGD informācija.

Kā portālam skaidro Agrita Vītola, iespējamo ugunsnelaimes izcelšanās iemeslu noskaidros Valsts policija.

Savukārt Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Madara Šeršņova portālam atzina, ka policijas rīcībā esošā informācija vēsta: tas nav ļaunprātīgs.

Portāla rīcībā esošā informācija vēsta, ka mājoklī dēls bijis iekurinājis plīti, kas, iespējams arī bijis ugunsnelaimes izcelšanās iemesls.

Kā portāls uzzināja no ugunsnelaimē bez iedzīves palikušajiem liepājniekiem, izdegusi dzīvojamā platība lielā platībā. Praktiski liesmas izpostīja visu mājokli, kura kopēja platība ir 24 kvadrātmetri.

Cilvēki gan ugunsnelaimē nav cietuši, taču ģimene, kurā ir divi bērni, palikusi ar to vien, kas mugurā. Diemžēl glābt nav izdevies arī mājdzīvniekus – viens kaķis gājis bojā ugunsgrēka laikā, otrs pēc nelaimes no ugunsgrēkā gūtajām traumām.

Ugunsnelaimē cietušās ģimenes tuvinieki un draugi lūdz palīdzību: “Nepieciešama jebkāda palīdzība, ko vien var snieg.” Noderīgas būs gan saimniecībā pirmās nepieciešamās lietas, gan spilveni, segas, gultasveļa u.c. Tāpat apģērbi.

Kā pārliecinājās portāls, palīgā ugunsnelaimes piemeklētajai ģimenei steidz daudz liepājnieku. Ar portālu sazinājās Jūlija, kuras ģimene vāc mantas, lai palīdzētu krīzes situācijās nonākušajiem.

Tāpat palīdzības organizēšanā iesaistījusies Vivita. Feisbukā viņa raksta: “Kad paši sēžam siltā, mājīgā un omulīgā istabā, ēdam mandarīnus un skatāmies TV, tad tai pat laikā kādam ir dzīves uzlikts pārbaudījums - sākt visu no sākuma! Kāda Liepājnieku ģimenīte ir palikusi pilnīgi bez nekā! Vien tas kas mugurā, mammas rokassomiņa, meitas mugursoma, dēlam nepieciešamās lietas treniņam. Ir lietas, kuras vēl palikušas, tās, kas atgādinās par pagātni, viss pārējais ir jāgādā jauns!”

Pēc Vivitas rakstītā pilnībā izdega dzīvoklītis, kurā dzīvoja mamma ar diviem bērniem – 10 gadus vecu meitiņu un 13 gadus vecu dēlu.

Ugunsgrēks izcēlies pēc tam, kad mamma devusies uz darbu, bet dēls uz treniņu. Negaidīts zvans mammai uz darbu: "Jums deg dzīvoklis!" sagrāvis visu, kas līdz šim tika veidots.

Ģimenei ir nepieciešams teju viss, tomēr šobrīd visvairāk dzīvesvieta, jo, lai sāktu veidot visu no sākuma, ir nepieciešama vieta, kur to sākt.

Vivita vēršas pie liepājniekiem: “Varbūt tieši Tev patreiz ir tukšs dzīvoklītis, kur ģimene var dzīvot kaut uz laiku, līdz nokārtojas patstāvīgās dzīvesvietas jautājums. Māmiņai dzīvoklis palicis mantojumā no savas mammas, tāpēc ļoti, ļoti cer to atjaunot, lai gan tam ir nepieciešami milzu līdzekļi un tieši jūsu atbalsts. Varbūt Tu esi celtnieks vai būvnieks, vai vienkārši cilvēks, kurš prot remontdarbus un ir gatavs palīdzēt saprast, no kura gala un vai maz vispār ir iespējams dzīvokli atjaunot.”

Viņa aicina Feisbukā rakstīt Vivita Kalniņa vai @Edgars Kalniņš.

Un piebilst: “Ir, protams, iespēja ģimenei palīdzēt finansiāli - labdarības biedrība "Palīdzēsim viena otram" reģ.nr 40008260372, Swedbank LV56HABA0551043462769 ar norādi "ugunsgrēkam!".”

Par iespējamo palīdzību var sazināties ar pašu izdegušā dzīvokļa saimnieci Santu Gedroviču, zvanot uz tālruni 20227533.

Kā portālam pastāstīja Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone, Sociālais dienests sniedz ugunsnelaimes skartajai ģimenei visu iespējamo palīdzību.

Šodien, 28.decembrī, dzīvokļa īpašniece bijusi Sociālajā dienestā. Viņai piedāvāts krīzes dzīvoklis Flotes ielā, taču no tā sieviete atteikusies, norādot, ka viņa uz laiku atradusi pajumti sev un ģimenei pie draudzenes, kurai ir divistabu dzīvoklis.

Tāpat sieviete Sociālo dienestu informējusi, ka viņai ir pirmās nepieciešamības lietas, kā arī bērniem skolai nepieciešamais.

“Ģimenei pagaidām izsniegtas trīs pārtikas pakas,” tā G.Jākobsone: “Šodien pēcpusdienā Sociālo lietu komisija apsekos izdegušo dzīvokli. Bet 2.janvārī Sociālo lietu komisijā tiks lemts par turpmāko palīdzību ģimenei.”

Jāpiebilst, ka ģimene saņems arī pabalstu, kas no Liepājas pilsētas pašvaldības pienākas krīzes situācijā nonākušajiem. Decembra domes sēdē tika apstiprināts, ka nu šis pabalsts ir līdz 3000 eiro.

Jāpiebilst, ka kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD Kurzemes reģiona brigāde saņēma sešus izsaukumus – četrus uz ugunsgrēku dzēšanu un divus uz glābšanas darbiem.

Savukārt kopumā visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 39 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 26 uz glābšanas darbiem, bet trīs no izsaukumiem bija maldinājumi.