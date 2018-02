Atslēgvārdi gāzes sprādziens | nīca | cietušie

Svētdien, 18.februārī, ap pulksten 12.20 Nīcā, Skolas ielā 1, gāzes noplūdes rezultātā izcēlies ugunsgrēks, portālam ziņoja aculiecinieks.

"Dzīvojam blakus mājā, dzirdējām skaļu blīkšķi. Pēc brīža manījām sirēnas un cilvēku plūsmu." Aculiecinieks stāsta, ka dzīvoklī bijuši bērni, kuri sprādziena laikā atradušies tālākā istabā, taču nelaimes gadījumā bojā gājuši mājdzīvnieki.

Kā portālu informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa, izsaukums saņemts svētdien pulksten 12.24 uz Skolas ielu Nīcā, kur, kā liecināja saņemtā informācija, ugunsgrēks izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā.

Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkas otrajā stāvā deg dzīvoklis 18 kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējušies četri cilvēki, no kuriem divi cilvēki bija cietuši, kā arī vēl vienu cilvēku ugunsdzēsēji glābēji izglāba no piedūmotajām telpām un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Ugunsgrēks lokalizēts pulksten 13.19, bet likvidēts pulksten 15.14. Ugunsgrēka iespējamais izcelšanās iemesls - gāzes noplūde no gāzes balona.

Aculiecinieki stāsta, ka vakar mājā notikuši divi sprādzieni.

Liepājas reģionālās slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase portālam pastāstīja, ka slimnīcā nogādāti trīs cilvēki, no tiem divi šobrīd ārstējas ambulatori, taču dzīvokļa saimniece cietusi vissmagāk, gūstot smagus ķermeņa apdegumus, un transportēta uz apdegumu centru Rīgā.

Nīcas domes pārstāvji ziņo, ka cietušās ģimenes bērni šobrīd uzturas pie radiem, pārējiem īrniekiem pašvaldība piedāvāja pārnakšņošanas iespējas, ko izmantoja viena ģimene, pārējie šobrīd uzturas pie tuviniekiem.

Sprādziena rezultātā izdedzis dzīvoklis, kurā notika sprādziens, izgruvusi siena uz kaimiņu dzīvokli un cietusi ēkas fasāde. Ēka bijis apdrošināts pašvaldības īpašums.

Nīcas Komunālā pārvalde organizē ekspertu piesaisti un ēkas atjaunošanas darbus. Tie prasīs ilgāku laiku, tādēļ tiek organizētas papildus izmitināšanas iespējas, veļas mazgāšana, nepieciešamo ikdienas preču un inventāra sagāde, kā arī cietušajiem tiek piedāvāta psihologa palīdzība.

Kā portālam pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Signe Šteinberga gāzes balona eksplozijas rezultātā miesas bojājumus guvusi 1977.gadā dzimusi sieviete, kura smagā stāvoklī nogādāta Rīgas apdegumu centrā.

“Saistībā ar notikušo tiek pārbaudīts 1971.gadā dzimis vīrietis,” skaidro policijas pārstāve: “Visu apstākļu noskaidrošanai policijā ir uzsākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana.”