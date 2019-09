Atslēgvārdi vugd | ugunsgrēks | vērgales pagasts | traktortehnika | reģionālā slimnīca | sadales tīkls | elektroenerģija | darba drošība

Liepājas Reģionālajā slimnīcā ar smagu elektrotraumu nonācis kāds traktora vadītājs. Neievērojot drošības prasības, darba laikā aizķerts elektrolīnijas vads.

Pirmdien, 16.septembrī, Pāvilostas novada Vērgales pagastā dedzis traktors 10 kvadrātmetru platībā, portālu liepajniekiem.lv informēja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste. Uz notikuma vietu ap pulksten 13.50 devās ugunsdzēsēji glābēji gan no Liepājas, gan Aizputes.

Papildinot sākotnējo informāciju par komentāros izskanējušo, ka traktorists iebraucis elektrības vados, V.Gribuste sacīja:

"Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji redzēja degošu traktoru un pārrautus elektrības vadus.

Bet, kas tieši notika, mēs nevaram pateikt, jo negadījuma brīdi neredzējām. Cietušo cilvēku mēs nodevām NMPD."

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Skujiņa apstiprina, ka 16.septembrī mediķi bija devušies uz izsaukumu Vērgales pagastā. "Notikuma vietā sniedzām palīdzību vienam cietušajam," pastāsta S.Skujiņa. Cietušais bijis pie samaņas, un turpmākās palīdzības saņemšanai nogādāts slimnīcā stabilā stāvoklī. Notikuma vietā strādājušas divas mediķu brigādes, tostarp arī ārsta-speciālista brigāde.

Uzņēmuma "Sadales tīkls" pārstāve Tatjana Smirnova zināja teikt, ka

Vērgales pagastā notikušajā negadījumā traktors aizķēris vidējā sprieguma 20 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas vadu, tādējādi vadītājam gūstot smagu elektrotraumu.

Signālu par zemslēgumu elektrotīklā AS "Sadales tīkls" saņēmis pulksten 13.31 un personāls devies meklēt elektrotīkla bojājuma vietu. Savukārt informāciju no VUGD par notikušo nelaimes gadījumu AS “Sadales tīkls” saņēmis pulksten 14.09, un operatīvā darba brigāde devusies uz konkrēto notikuma vietu.

"Ierodoties notikuma vietā, "Sadales tīkls" darbinieki konstatēja, ka gaisvadu elektrolīnijas vadu ir aizķēris specializētās tehnikas vadītājs, kurš ar meža traktoru vāca no meliorācijas grāvja nozāģētos krūmus un ar hidromanipulatoru aizķēra elektrolīnijas vadu, nostiepjot to uz leju," pastāstīja T.Smirnova. Diemžēl

darbi zem minētās elektrolīnijas neesot bijuši saskaņoti ar AS "Sadales tīkls" un darbu veicējs neesot ievērojis drošības prasības, strādājot gaisvadu elektrolīniju tuvumā.

"Traktors nodega, savukārt tehnikas vadītājs ar apdegumiem nogādāts slimnīcā," negadījumu rezumēja T.Smirnova, atgādinot, ka jebkurš darbs aizsargjoslās pie elektrotīkliem jāsaskaņo ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju.

Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, informēja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.

Kā rīkoties negadījuma brīdī?

Ja negadījums ir noticis un tehnika ir pieskārusies vai aizķērusi gaisvadu elektrolīnijas vadus, tehnikas vadītājam jāmēģina atvirzīt tehniku no saskares ar elektrolīnijas vadiem, gadījumā, ja tas nav iespējams un tehnika aizdegusies, vadītājam ar rokām nepieturoties pie tehnikas no tās jānolec un no notikuma vietas jādodas prom ne mazāk kā 8 metru attālumā, neatraujot kājas vienu no otras, šļūcot vai lecot un abas kājas turot cieši kopā, lai būtu tikai viens saskares punkts ar zemi. Ja viena kāja tiek atrauta no otras rodas “soļa sprieguma” iedarbība, savukārt gadījumā, ja stāvot uz zemes cilvēks pieskarsies tehnikai, caur viņa ķermeni noslēgsies "elektriskā ķēde". Gan “elektriskās ķēdes”, gan “soļa sprieguma” iedarbība uz cilvēka ķermeni var apdraudēt dzīvību.

Bet, ja esat liecinieks šādam negadījumam, nekādā ziņā netuvojieties notikuma vietai un nepieļaujiet citu personu piekļuvi bīstamajai zonai, kamēr nav atslēgts spriegums. Neskatoties uz vēlmi glābt vērtīgo tehniku, galvenais ir drošība. Tikai pieredzējuši speciālisti var izvērtēt situāciju un noteikt, kā jārīkojas, lai glābtu tehniku un Jūs netiktu apdraudēts. Nekavējoties jāizsauc VUGD – 112.