Atslēgvārdi gāzes sprādziens | nīca | cietušie

Svētdien, 18.februārī, ap pulksten 12.20 Nīcā, Skolas ielā 1, gāzes noplūdes rezultātā izcēlies ugunsgrēks, portālam ziņoja aculiecinieks.

"Dzīvojam blakus mājā, dzirdējām skaļu blīkšķi. Pēc brīža manījām sirēnas un cilvēku plūsmu."

Aculiecinieks stāsta, ka dzīvoklī bijuši bērni, kuri sprādziena laikā atradušies tālākā istabā, taču nelaimes gadījumā gājis bojā mājdzīvnieks.

Kā portālu informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa, izsaukums saņemts šodien pulksten 12.24 uz Skolas ielu Nīcā, kur, kā liecināja saņemtā informācija, ugunsgrēks izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā.

Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkas otrajā stāvā deg dzīvoklis 18 kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējušies četri cilvēki, no kuriem divi cilvēki bija cietuši, kā arī vēl vienu cilvēku ugunsdzēsēji glābēji izglāba no piedūmotajām telpām un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Ugunsgrēks lokalizēts pulksten 13.19, bet likvidēts pulksten 15.14. Ugunsgrēka iespējamais izcelšanās iemesls - gāzes noplūde no gāzes balona.