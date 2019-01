Atslēgvārdi policijas informācija | reibums | dzērājšoferi

Kopumā ceļu satiksmes jomā aizvadītās nedēļas nogalē Kurzemē noformēti 253 administratīvo pārkāpumu protokoli, tajā skaitā 56 par ātruma pārsniegšanu, seši par agresīvu braukšanu un četri par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu ietekmē.

Liepājā un apkaimē šajās trīs dienās noformēti 68 pārkāpumu protokoli. Visvairāk pārkāpumu – 46 - konstatēts aizvadītajā piektdienā, 25.janvārī, kad notika 12 stundu reida maratons. Kosnstatēta gan braukšana ar transportlīdzekļiem, kas nav aprīkotas ar ziemas sezonai atbilstošām riepām, gan drošības jostu un bērnu sēdeklīšu neizmantošana, gan citi pārkāpumi.

Reida laikā pieķerts arī viens dzērājbraucējs. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova pastāstīja, ka jau 26.janvārī ap diviem naktī Liepājā, Pulvera ielā, likumsargi apstādināja automašīnu “Mercedes Benz”, kam pie stūres sēdēja 2000.gadā dzimis jauneklis.

Jaunais cilvēks auto vadīja, būdams alkohola reibumā. Alkometrs viņa izelpā fiksēja 1,13 promiles alkohola. Dzērāj braucējam noformēts pārkāpuma protokols.

Četriem braucējiem noformēti pārkāpumu protokoli par agresīvu braukšanu. Bet viens vadītājs aizturēts par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.

Kopumā profikaltiskā reida laikā, kas sākās 25.janvārī vienos dienā un Visā Kurzemē turpinājās līdz 26.janvāra vieniem naktī, kopumā Kurzemē tika pārbaudīti 850 transportlīdzekļi, savukārt protokoli noformēti 169 gadījumos. 50 protokoli noformēti par neatbilstošu riepu protektoru dziļumu. Talsos – 15, Liepājā – 13, Ventspilī – 10, Saldū un Kuldīgā – 6.

Tāpat ir noformēti 36 administratīvo pārkāpumu protokoli par drošības jostu nelietošanu. Kurzemes reģionā par bērnu sēdeklīšu nelietošanu ir noformēti 5 protokoli, par viedierīču lietošanu – 5 protokoli, savukārt par transportlīdzekļu vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē – 7 protokoli, no tiem 4 - velosipēdistiem. Profilaktiskā pasākuma laikā tika konstatēti arī citi pārkāpumi, kā, piemēram, braukšanas ātruma pārsniegšana – 19 gadījumos, agresīva braukšana – 14 gadījumos un braukšana bez tiesībām – 8 gadījumos.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšnieks Gints Ešenvalds, atskatoties uz rezultātiem, atzīst: “Diemžēl rezultāti parāda, ka transportlīdzekļu vadītāji vieglprātīgi izturas pret elementārām ceļu satiksmes drošības prasībām. Šie 50 protokoli par neatbilstoši riepu protektoru dziļumu ir noformēti vien četrās stundās.”

Smagas traumas cilvēks gūst galvenokārt tad, kad nelieto drošības jostu, nesargājot savu dzīvību un veselību. “Situācija ir jālabo, mūsu mērķis ir samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu ar cietušajiem un bojāgājušajiem. Pēc šiem rezultātiem redzam, kā attiecamies pret riepām – to stāvokli, bērnu sēdeklīšu un drošības jostu lietošanu. Ņemot vērā laikapstākļus un to, ka ceļi var būt slideni, un, analizējot profilaktiskā pasākuma rezultātus, konstatējām, ka ne visi autovadītāji ir aprīkojuši savus transportlīdzekļus ar atbilstošām ziemas riepām. Tāpēc Valsts policija šonedēļ pastiprināti pievērsīs uzmanību drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanai, lai mazinātu cietušo skaitu ceļu satiksmes negadījumos. Esam atbildīgi gan pret sevi, gan apkārtējiem” aicina Gints Ešenvalds.

Latvijas likumdošana nosaka kādam ir jābūt minimālajam riepu protektora dziļumam, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību. Nodilušas riepas ir bīstamas, tāpēc ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka minimālais pieļaujamais protektora dziļums vasaras riepām ir 1,6 mm un ziemas riepām 4 mm.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 15 līdz 55 eiro, personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, — no 55 līdz 140 eiro, bet juridiskajai personai — no 70 līdz 700 eiro.