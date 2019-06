Atslēgvārdi brauc dzērumā | ints ķuzis

Tāpat kā citus gadus, arī šogad, aizvadītajās svētku brīvdienās Valsts policijas (VP) strādāja pastiprinātā režīmā, kontrolējot, vai vadītāji nav sēdušies pie stūres alkohola reibumā. Tāpat tika uzraudzīta atļautā braukšanas ātruma ievērošana, informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Laika posmā no 22.jūnijam līdz 25.jūnija rītam Kurzemē alkohola pārbaudes tika veiktas 4000 transportlīdzekļu vadītājiem. No tiem 32 atradās alkoholisko dzērienu ietekmē, no kuriem 16 bija velosipēda vadītāji un 4 – mopēdu vadītāji. Liepājas pusē alkohola pārbaudes tika veiktas 938 transportlīdzekļu vadītājiem, no kuriem astoņi atradās alkoholisko dzērienu ietekmē.

Diemžēl neiztikt bez citiem pārkāpumiem, kā, piemēram, atļautā braukšanas ātruma neievērošana – 151 gadījumā, braukšana bez tiesībām – 13 gadījumos, kā arī drošības jostu nelietošana – 32 gadījumos. Kurzemes reģionā kopumā transportlīdzekļu vadītājiem ir noformēti 288 protokoli par šiem un citiem pārkāpumiem.

Aizvadītajās svētku brīvdienās visā Latvijā pie stūres reibumā pieķerti vismaz 70 autovadītāji, intervijā LNT raidījumā "900 sekundes" pastāstīja Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.

Viņš pauda, ka trīs dienās "izpildīta" nedēļas norma. Salīdzinoši ar pērnā gada Līgo svētku brīvdienām dzērājšoferu šogad bijis par pieciem vairāk.

Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" atklāja, ka liela daļa bijuši stiprā alkohola reibumā, proti, virs 1,5 promilēm. Šoreiz arī dauzi pie stūres sēdušies līdz atļautajam reibuma līmenim - 0,5 promilēm.

"Šobrīd esam kaut kādā nelielā stagnācijā," ar nožēlu sacīja Krapsis. Pēc viņa teiktā, situācija ceļu satiksmes jomā nepasliktinās, tomēr nevar arī teikt, ka tā mainās uz pozitīvo pusi.