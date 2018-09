Atslēgvārdi Reinis Točelovskis | kriminālprocess | kurzemes vārds

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde izbeigusi pērn pret Reini Točelovski ierosināto kriminālprocesu par nelikumīgu laikraksta "Kurzemes Vārds" nosaukuma izmantošanu. Lēmums pamatots ar to, ka izdarītajā nav noziedzīga nodarījuma sastāva, pavēstīja policija.

Izdevniecības "Kurzemes Vārds" valdes priekšsēdētājs Ints Grasis norādīja, ka šādu lēmumu viņš diemžēl arī gaidīja.

"Apstiprinājās manas bažas par to, ka, ja mēs nespēsim pierādīt finansiālus zaudējumus, lasītāju pastkastītēs nonākot kāda polittehnologa pastellētam mūsu laikraksta viltvārdim – surogātizdevumam, tad būs maz cerību saukt Reini Točelovski pie atbildības. Mēs tādus zaudējumus tiešām nevaram pierādīt. Kā saprotu no dokumentiem, ja būtu iepējams, vainīgo varētu sodīt krimināli. Tomēr runa jau nav par naudu. Runa ir par to, ka "Kurzemes Vārda" zīmols tiek izmantots priekšvēlēšanu laikā, lai īstenotu kāda intereses nokļūt pie varas galda. Ja liela auditorija, kas uzskata, ka "Kurzemes Vārds" ir uzticams plašsaziņas līdzeklis, saņem viltus izdevumu, notic, ka tas ir īsts, un izdara savu izvēli, tā tiek maldināta. Lasītāji iegūst informāciju no propagandas izdevuma, kas nestrādā pēc noteiktiem žurnālistu profesionalitātes un ētikas kritērijiem, un, manuprāt, tas ir daudz lielāks kaitējums un drauds valstij, demokrātijai un Satversmē nostiprinātajām tiesībām nekā, piemēram, 1000 eiro lieli finansiāli zaudējumi."

To, kā rīkoties pēc Valsts policijas lēmuma izbeigt kriminālprocesu, izdevniecības "Kurzemes Vārds" vadītāji vēl lems.

Policijā jauns iesniegums. Nesen R. Točelovskis nāca klajā ar paziņojumu, ka viltus "Kurzemes Vārds" atbalstītāji esot bijuši Liepājas partijas tagadējie partneri pilsētas domē – biedrības "Liepājnieki" un Latvijas Reģionu apvienības deputāti Jānis Vilnītis un Ģirts Kronbergs. Viņu komanda esot uzņēmusies "galvenās finansiālās saistības". Par to J. Vilnītis vērsās policijā, lūdzot izmeklēt R. Točelovska darbības.

Policija, izmeklējot viltotā "Kurzemes Vārda" lietu, noskaidrojusi, ka pagājušā gada maijā viltus "Kurzemes Vārds" 10 000 eksemplāru lielā tirāžā iepiests tipogrāfijā Lietuvā un pasūtījumu veicis R. Točelovskis. Samaksu par izdevuma iespiešanu nepilnu 300 eiro apmērā veicis IK "Ryan Consulting" (minēto firmu 2007. gadā dibinājis R. Točelovskis un, ņemot vērā "Lursoft" datu bāzē pieejamo informāciju, pēdējos četrus gadus tā nodokļos valsts budžetā nav samaksājusi ne centa – I. O.).

50 eiro maksāti kādam vīrietim par izdevuma atvešanu no Lietuvas tipogrāfijas, savukārt 100 eiro R. Točelovskis apsolījis kādai sieviete par šīs viltus avīzes iznēsāšanu. Šos cilvēkus policija nopratinājusi, savukārt R. Točelovskis izmantojis savas tiesības liecību nesniegt.

Atgādinām, ka R. Točelovskis šomēnes publicējis saraksti ar Ģ. Kronbergu, kas esot notikusi pērn pirms vēlēšanām. Tajā R. Točelovskis prasa naudu par pirmsvēlēšanas izdevumu, bet Ģ. Kronbergs laiku pa laikam sola to nokārtot. Pēc notikušā Ģ. Kronbergs atkāpās no Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieka amata.

Pagājušonedēļ R. Točelovskis vērsies policijā ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu pret Ģ. Kronbergu par cieņas un goda aizskaršanu. Savā paziņojumā presei R. Točelovskis norāda, ka Ģ. Kronbergs apzināti melojis medijiem un sabiedrībai, sakot, ka publicētā sarakste ir safabricēta un falsificēta. Policijai viņš esot paudis gatavību nodot ekspertīzei savu mobilo telefonu, lai pierādītu sarunu autentiskumu.

Valsts policijā iesniegums ir saņemts, tiks lemts par kriminālprocesa uzsākšanu, vakar apstiprināja VP Kurzemes reģiona pārvaldē.