Brīvības atņemšana uz diviem gadiem un septiņiem mēnešiem – saskaņā ar Kurzemes apgabaltiesas spriedumu šāds sods būs jāizcieš 38 gadus vecajam Aivaram Brunavam, kurš apsūdzēts vardarbībā pret zīdaini, kuras dēļ bērns nonāca slimnīcā ar smadzeņu satricinājumu un lauztu galvaskausu. Iepriekš Liepājas tiesa lēma vīrieti sodīt ar nosacītu brīvības atņemšanu, taču spriedumu pārsūdzēja gan prokurore, gan cietušā bērniņa pārstāvji.

Jau rakstījām, ka šajā krimināllietā apsūdzēts A. Brunavs un viņa bijusī dzīvesbiedre – 24 gadus vecā Anna Marija Meļņikova. A. Brunavs gan nav cietušās meitenītes bioloģiskais tēvs; ar Annu viņš savulaik iepazinies, kad jaunā sieviete jau bijusi mātes cerībās. Tomēr meitenītes dzimšanas apliecībā viņš ierakstīts kā tēvs. Pēc tam, kad zīdainīte ar smagām traumām nonāca slimnīcā, abiem tika atņemtas bērna aprūpes tiesības, un meitenīti ir adoptējusi cita ģimene.

Apsūdzībā teikts, ka A. Brunavs laika periodā no 2014. gada augusta līdz 3. novembrim alkohola reibumā un dusmu uzplūdā par to, ka zīdainis raud, kliedzis uz meitenīti, sitis ar roku pa dibenu, arī pa seju, pagriezis bērnu uz vēdera un spiedis seju spilvenā, tādējādi smacējot un nomācot mazuļa raudāšanu. Lai apklusinātu bērnu, saķēris viņu aiz žokļa un spiedis ciet zīdaiņa muti, ar pašas meitenītes kājas pēdiņu sitis viņai pa seju, traumējot lūpu un smaganas, kas sākušas asiņot. Reiz vīrietis brīdī, kad bērns barots, tīši apgāzis šūpulīti ar zīdaini iekšā. Par laimi, toreiz meitenīte bijusi piesprādzēta un savainojumus nav guvusi. 2014. gada 2. novembrī A. Brunavs kārtējo reizi lietojis alkoholu. Vakarā, kad meitenīte raudājusi, vīrietis saķēris bērnu aiz abām rokām, vilcis pa dīvānu no viena gala līdz otram, pēc tam gultas galā zīdaiņa rokas atlaidis – meitenīte nokritusi un pret lamināta grīdu atsitusi galvu. Vēlāk slimnīcā bērnam konstatēts smadzeņu satricinājums un paura kaula lūzums – smagi miesas bojājumi, kas bīstami dzīvībai.

