Tiesvedība 15 gadus vecā Egila Kuļikauska slepkavības lietā turpināsies – Liepājas tiesā saņemta apelācijas sūdzība un vakar lieta nosūtīta Kurzemes apgabaltiesai, "Kurzemes Vārds" uzzināja Liepājas tiesā.

Tā kā krimināllietu skatīja slēgtajā tiesas sēdē, sīkāku informāciju par apelācijas sūdzību, arī par to, kurš to iesniedzis, Liepājas tiesa neatklāj. Tomēr "Kurzemes Vārds" noskaidroja, ka spriedumu pārsūdzējis viens no apsūdzētajiem puišiem, kurš savu vainu neatzina. Otrs jaunietis ar spriedumu acīmredzot ir samierinājies, jo to nav pārsūdzējis.

Jau rakstījām, ka 17. jūlijā Liepājas tiesa puisim, kurš savu vainu atzina, piesprieda desmit gadus un sešus mēnešus cietumā ar probācijas uzraudzību uz diviem gadiem, otram, kurš noliedzis, ka pastrādājis slepkavību, nebrīvē jāpavada 11 gadi ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.

Atgādinām, ka noziegums pastrādāts pagājušā gada rudenī. 24. septembrī Egils izgāja no mājām un pazuda, bet 5. oktobrī Karostas mežā kāda sieviete atrada viņa mirstīgās atliekas, kas bija stipri apdegušas. Noskaidrojās, ka zēns pēdējo reizi redzēts Karostā kopā ar diviem viņam pazīstamiem puišiem, kas tagad notiesāti par Egila slepkavību, līķa dedzināšanu un upura telefona zādzību.