Pensionāri iespiež tramvaja durvīs, zēnam iesit vienaudzis

Atslēgvārdi policijas informācija | cietušie

12.novembrī ap pulksten 11 Valsts policijā saņemta telefoniska informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka Liepājā, M.Ķempes ielā, tramvaja pieturā 1933.gadā dzimusi sieviete, izkāpjot no tramvaja, tika iespiesta tramvaja durvīs, portālu informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Signe Šteinberga.

Sieviete ar dažādām traumām nogādāta slimnīcā. Policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess.

Bet 13.novembrī ap pulksten 12 Liepājā, izglītības iestādē Oskara Kalpaka ielā, 2008.gadā dzimušam zēnam iesitis klases biedrs.

Pēc notikušā cietušais nogādāts slimnīcā. Policija skaidro notikušā apstākļus.