“Plikām” riepām un reibumā

Ziemassvētku brīvdienās Valsts policija visā Latvijā pārbaudīja transportlīdzekļu atbilstību tehniskajām prasībās ziemas apstākļos, kā arī to, vai vadītāji nav sēdušies pie stūres alkohola reibumā, ir piesprādzējušies un vai pie stūres nelieto mobilos telefonus, informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

No 21.decembra līdz 26.decembrim Kurzemē likumsargi veica alkohola pārbaudes 3134 transportlīdzekļu vadītājiem, no kuriem 4 bija velosipēdu vadītāji.

Liepājas pusē alkohola pārbaudes tika veiktas 720 transportlīdzekļu vadītājiem, no kuriem 5 atradās alkoholisko dzērienu ietekmē.

Tāpat Valsts policija pievērsa uzmanību riepu protektora dziļumam. Šo dienu laikā Kurzemē noformēti 33 pārkāpumu protokoli par ziemas apstākļiem neatbilstošu protektoru dziļumu.

Liepājā šādi pārkāpumi konstatēti 18, Ventspilī – 2, Talsos – 9, Kuldīgā – 1, bet Saldū – 3. Savukārt mobilo telefonu lietošana pie stūres Kurzemē konstatēta 8 gadījumos.

“Diemžēl neiztikt bez citiem pārkāpumiem, kā, piemēram, atļautā braukšanas ātruma neievērošana, braukšana bez tiesībām, kā arī drošības jostu nelietošana,” atzīst policijas pārstāve.

Kurzemes reģionā kopumā transportlīdzekļu vadītājiem noformēti 158 protokoli par šiem pārkāpumiem.

“Latvijas likumdošana nosaka kādam ir jābūt minimālajam riepu protektora dziļumam, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību. Nodilušas riepas ir bīstamas, tāpēc ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka minimālais pieļaujamais protektora dziļums vasaras riepām ir 1,6 mm, bet ziemas riepām – 4 mm,” uzsver M.Šeršņova.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 15 līdz 55 eiro, personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, - no 55 līdz 140 eiro, bet juridiskajai personai - no 70 līdz 700 eiro.