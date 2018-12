Policija aicina uzmanīties no kabatzagļiem

Atslēgvārdi policijas sniegtā informācija | zādzība | kabatzagļi

Pēdējā mēneša laikā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī ir pieaudzis iesniegumu skaits no iedzīvotājiem par gadījumiem, kad pēc Pētertirgus apmeklējuma, ir pazudis maks ar naudu, dokumentiem un citām vērtslietām. To, ka notikusi zādzība, cilvēki bieži vien konstatē tikai tad, kad jau ir pārnākuši mājās vai arī nākamajā veikalā – pie kases, tāpēc ne vienmēr precīzi var noteikt, kur tieši maks ir pazudis, taču galvenokārt iedzīvotāji min tieši Pētertigu, portālam ziņoja VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Zādzības notiek ne tikai tirgū, bet arī sabiedriskajos transportos, Ziemassvētku tirdziņos, dažādos publiskos pasākumos vai vienkārši – vietās, kur pulcējas liels cilvēku skaits.

Pēdējos gadījumos maks no somām ir izvilkts tā, ka sievietes to nav pamanījušas. Pagājušajā nedēļas nogalē, laika posmā no 14. līdz 15.decembrim ir konstatētas jau trīs zādzības. Divos gadījumos maks nozagts no somiņas, bet vienā gadījumā – no mēteļa kabatas. Diemžēl tirdziņi šādām zagļu darbībām ir vislabākā vieta, jo tur cilvēkiem, lai norēķinātos, ir nepieciešama skaidra nauda un iespēja, ka makā būs skaidra nauda, ir liela. Vienā gadījumā sievietei makā atradās pat 270 eiro.

Policija aicina ikkatru pārdomāt pašu ieradumus, lai izvairītos no šādiem nepatīkamiem gadījumiem:

- naudas makus turēt jaku iekšējās kabatās, bikšu priekšējās kabatās (bieži zādzības notiek, izvelkot maku no bikšu aizmugurējās kabatas vai jakas sānu kabatas)

- ikdienā lietot somas, kurām ir rāvējslēdzēju un ideāli, ja vēl tam pāri ir pārsegs.

- ja izmantojam mugursomas, tad galējas nepieciešamības gadījumā vērtīgāko turēt somas lielākā nodalījumā, kas piekļaujas jūsu mugurai, nevis ērtāk sasniedzamās sānu vai aizmugurējās kabatās.

- plecu somas nesāt iespējami īsākās siksnās, lai tās var satvert padusē;

- piepildītākās sabiedriskās vietās somas labāk turēt sev priekšā;

- atklāti necilāt naudas maciņu un tā saturu.

Vērts atgādināt to pašu, ko bieži bankas atgādina saviem klientiem:

- nēsāt līdzi tikai tik naudas līdzekļu cik tas nepieciešams konkrētā reizē vai konkrētā dienā;

- nenēsāt makā internetbankas kodu karti kopā ar lapiņu, kurā norādīts lietotājvārds un parole;

- nenēsāt bankas karti ar pielīmētu vai ar otrā pusē uzrakstītu PIN kodu;

- nozaudēšanas vai zādzības gadījumā, nekavējoties informēt banku un bloķēt kartes un internetbanku.

Svarīgi atcerēties, ka nozaudēta vai nozagta identifikācijas personas apliecība, pase vai autovadītāja apliecība var tikt izmantota, lai ar viltu noformētu kādu aizņēmumu, preču iegādi uz nomaksu u.c. Tāpēc vērts par jebkura dokumenta nozaudēšanu vai nozagšanu nekavējoties ziņot policijai vai iestādei, kas dokumentu izdevusi.