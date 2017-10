Policija aiztur agresīvu trokšņotāju ar nazi

Atslēgvārdi pašvaldības policija | trokšņošana | nazis

29.oktobrī ap pulksten 01.40 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemts izsaukums par to, ka vienā no dzīvokļiem Klaipēdas ielā tiekot trokšņots, portālu informēja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš.

Ierodoties notikuma vietā, minētā dzīvokļa durvis bija atvērtas un iekšā bija dzirdama vairāku personu sarunāšanās. Dzīvoklī tika ievērots vīrietis, kurš konfliktēja ar vairākiem jauniešiem, kuri lika viņam iziet no dzīvokļa, jo tur nedzīvojot.

1949.gadā dzimušais vīrietis izvilka nazi un sāka draudēt jauniešiem, bet ieraugot policijas darbiniekus, vīrietis nomierinājās.

Pēc iziešanas no dzīvokļa, vīrietis labprātīgi nevēlējās nodot nazi, līdz ar to, lai neapdraudētu apkārtējās personas, pielietojot speciālos cīņas paņēmienus, nazis tika izņemts no vīrieša rokas.

Vīrietis tika nodots Valsts policijas darbiniekiem, lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.