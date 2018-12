Policijas meklētais aizmieg kāpnēs

Atslēgvārdi policijas informācija | reibums | meklēšanā esoša persona

2.decembrī ap pusdeviņiem no rīta Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka vienā no daudzdzīvokļu namu kāpņu telpām Siļķu ielā guļot kāda persona, informēja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš.

Kārtības sargiem ierodoties notikuma vietā, fakts apstiprinājās.

Pamodinot un pārbaudot guļošās personas datus, noskaidrojās, ka 1995.gadā dzimušais vīrietis atrodas Valsts policijas meklēšanā, kur viņš arī nogādāts lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.