Policijas meklētais iemitinās daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā

25.maijā pirms sešiem no rīta Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka vienā no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņu telpām Spīdolas ielā pie ieejas bēniņos esot iemitinājusies kāda persona, pastāstīja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš.

“Ierodoties notikuma vietā un apsekojot minēto vietu, fakts apstiprinājās,” viņš klāsta: “Pārbaudot 1966.gadā dzimušā vīrieša datus, noskaidrojās, ka vīrietim nav deklarētās dzīvesvietas, kā arī viņš atrodas Valsts policijas meklēšanā.”

Pēc administratīvā pārkāpuma protokola noformēšanas par dzīvesvietas nedeklarēšanu, aizturētais vīrietis nogādāts Valsts policijā lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.