Netālu no Liedaga ielas Jūrmalas parka teritorijā velotūrists no Rīgas bija uzcēlis telti, lai pārlaistu nakti un vēlāk turpinātu braucienu uz Kaļiņingradu. Saistošie noteikumi gan pilsētā to neatļauj, taču šoreiz Pašvaldības policijas darbinieki nebija bargi un ļāva viņam pārnakšņot izvēlētajā vietā.