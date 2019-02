Reibumā krīt arī pie policijas ēkas

Atslēgvārdi pašvaldības policija | reids | alkohola reibums

Kaut arī pagājušā piektdiena Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas patruļām aizritēja samērā mierīgi, bez darba likumsargi nepalika. Par to pārliecinājās arī laikraksts "Kurzemes Vārds", kas nakti pavadīja kopā ar policistiem. Palīdzēt reibumā kritušajiem, tikšana galā ar mazgadīgajiem alkohola lietotājiem un iespējamajiem zagļiem bija tās problēmas, ko šoreiz nācās risināt kārtībsargiem. Lielākajā daļā gadījumu cilvēki problēmās iekūlās pārmērīga alkohola lietošanas dēļ.

Nedēļas nogalēs policistiem ir visvairāk darba, tāpēc šoreiz patruļā pa pilsētas naksnīgajām ielām braucam lielākā cilvēku sastāvā – ar kārtībniekiem Kristapu Klimu un Ivaru Balobinu, kā arī inspektoru Ģirtu Novicki un sabiedrisko attiecību speciālistu Kasparu Vārpiņu.

Nakts patversme Foltes ielā 7 ir viena no tām vietām, kur Pašvaldības policija viesojas itin bieži, jo tur nākas nogādāt nevien bezpajumtniekus, bet arī risināt dažādus strīdus, īpaši jau tā sauktajā pirmajā līmenī, kur cilvēkiem atļauts uzturēties arī alkohola reibumā. Tiesa, savi likumi tomēr pastāv, kad patversme tiek slēgta, ārā iziet var tikai no rīta. Šāds aizliegums pa prātam nebija kādam 31 gadu vecam vīrietim, kurš dežurantei draudēja ar fizisku izrēķināšanos. Tā kā uz vietas esošais apsargs nebija pārliecināts, vai spēs tikt galā ar nemiera cēlāju, tika izsaukta Pašvaldības policija. Vīrietis ievērojamā alkohola reibumā tika pārvests uz Pagaidu turēšanas telpām Jelgavas ielā, kur viņš vairs nebija tik bravūrīgs, gluži pretēji – apzināti neturējās kājās un raudāja.

Netālu no Tramvaja tilta īsi pirms pusnakts pamanām piecu jauniešu grupu, kas itin jautrā noskaņojumā dodas centra virzienā. Policisti nolemj pārbaudīt arī viņus – ja abas meitenes bija pilngadīgas un varēja doties tālāk, tad viņu iespējamie divi kavalieri, kuri nebija sasnieguši 18 gadu vecumu un uz ielas atradās kunga prātā, tika aizturēti un nogādāti policijā. Aizdomas iespējamo alkohola reibumu apstiprinājās – vienam no viņiem alkometrs uzrādīja pusotru, bet otram nedaudz vairāk kā divas promiles. "Šādos gadījumos mēs ziņojam vecākiem, lai viņi pakaļ savām atvasēm ierodas uz iecirkni," pastāsta K.Vārpiņš, piebilstot, ka ar to vien viss nebeidzoties, jo pēcāk būšot jāierodas Nepilngadīgo lietu nodaļā. Abu puišu mammas policijā ieradās pamatīgi noskaitušās, tiesa, kamēr tika veikta nepieciešamā dokumentācija, jauniešiem vēl smaids līdz ausīm, kas pēc sarunas ar mātēm drīz vien pazūd. Arī alkohols, ko viens no puikām bija glabājis somā, nonāk mātes rokās un pudele “Jagermeister” tiek izlieta turpat pie policijas ēkas esošā atkritumu tvertnē.

Brīdī, kad likumsargi vēl rakstīja nepieciešamos dokumentus nepilngadīgajiem jauniešiem, vienā no videonovērošanas kamerām pie pašas policijas ēkas ievērojām kādu sievieti, kura manāmā reibumā paklupa teju pie pašām policijas durvīm. Lieki piebilst, ka arī viņai turpmākā nakts bija jāpavada Pagaidu turēšanas telpās, kuras kopumā ir sešas un visas no tām līdz ar to bija aizņemtas. "Kad laukā ir sals, dažkārt alkohola reibumā esošas personas pašas nāk uz policiju un vēlas, lai viņas ievieto Pagaidu turēšanas telpās," atzina inspektors Ģirts Novickis.

