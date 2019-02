Sadarbības partneru ķīviņu turpina šķetināt policija

Atslēgvārdi artis daugins | miesas bojājumi | Eižens Prāmalts | konflikts

Jau aptuveni pusgadu Valsts policija risina divu uzņēmēju strīdu. Viens – Artis Daugins sūdzas, ka viņa bijušais partneris izteicis draudus un pat nodarījis miesas bojājumus, savukārt otrs – Eižens Prāmalts apsūdzības uzskata par pārspīlētām un pieļauj iespēju, ka viņam mēģina atriebties.

“Pirms apmēram gada, "BSR Liepāja" noslēdza pakalpojuma līgumu, ka tās telpās 2.stāvā paralēli dronu arēnai būs arī lāzeru arēna “Parabelum”. Pusgada laikā, lāzeru arēnas vadītāji apliecināja savu kompetenci un gribasspēku,” stāsta Daugins. Notika apvienošanās.

“Viss šķita super apmēram pusotru mēnesi,” bet tad sākušās problēmas: ““Parabelum” vadībā halles tehniskais stāvoklis tika nolaists līdz kritiskam. Tas viss beidzās ar to, ka uzņēmuma kopsapulcē pērnā gada 5.oktobrī, kur piedalījās visi darbinieki un tika izrunāti visi jautājumi, puses nonāca pie tā, ka “BSR Liepāja” un “Parabelum” atceļ apvienošanās līgumu un pārtrauc darba tiesiskās attiecības.”

Taču ar to stāsts nevis beidzās, bet uzņēma apgriezienus: “Par spīti tam visam, šajā laikā “Parabelum” pārstāvji vairākkārt draudēja “BSR Liepāja” darbiniekiem, tai skaitā meitenēm, sadot pa “purnu”. Kā arī “BSR Liepāja” valdes locekļiem izsist zobus utt. Saprotot, ka situācija ir traka, “BSR Liepāja” iesniedza pieteikumu policijā," atceras Daugins.

Esot bijuši arī reāli izrēķināšanās gadījumi: ““Parabelum” pārstāvis Eižens Prāmalts veica uzbrukumu uz trepēm, spēcīgi pagrūžot mani ar ieģipsētu kāju.” Pēc šī incidenta izsaukta policija un iesniegts ziņojums par uzbrukumu, kā arī apzinātu mantas bojāšanu: “Konsultējoties ar policijas inspektori, tika saņemts mutisks apstiprinājums, ka drīkstam šīs personas neielaist savās telpās drošības dēļ, un uz iesnieguma pamata tiks ierosināta krimināllieta pret Eiženu. Incidentam ir vairāki aculiecinieki, vairāki video un audio materiāli.”

Otrajā dienā “Parabelum” pārstāvji vēlreiz ieradušies. “Dzērušu ar alu palūdzu atstāt slēgto virtuālās spēļu zonas teritoriju, kur klienti ir ar brillēm uz acīm un neredz citus. Viņš tā vietā, lai izietu ārā, iedeva man pa degunu ar savu galvu.” Rezultātā Dauginam esot lauzts deguns un nolauzta daļa priekšējā zoba.

“Ārsti konstatēja miesas bojājumus,” klāsta cietušais, kurš vērsies policijā: “Iesniedzu visus dokumentus. Par uzbrukuma mēģinājumiem pirms tam un vienu uzbrukumu, kurā tika salauzts ģipsis kājai. Pēdējā reizē par to, ka salauzts deguns un nolauzts zobs.”

Pretēja versija

Eižena Prāmalta versija krasi atšķiras no Daugina atstāsta. “Nebija patiesībā tā. Viss sākās ar brīdi, kad apvienojāmies un strādājām kā viens uzņēmums. Bet, kad redzējām, ka pats Daugins ņem ārā naudu un tā izplēn, pēc aptuveni trim mēnešiem sapratām, ka negribam tā strādāt, atvienojāmies. Protams, tas viņam nepatika un viņš gribēja mūs izēst no halles. To arī tiešā tekstā pateica,” stāsta Prāmalts.

“Un visādos veidos to arī mēģināja panākt. Lika šķēršļus. Piemēram, kāpnēm priekšā uzlika baneri, ka lāzeru arēna nedarbojas. Lika ķēdes. Es, loģiski, ņēmu nost.” Tad arī noticis negadījums ar ģipsi: “Es ņēmu nost, viņš klibodams mēģināja likt atpakaļ. Stumdījāmies, stumdījāmies, līdz pats sabojāja to ģipsi.”

Runājot par Daugina salauzto degunu, Prāmalts klāsta: “Es viņam neko nesalauzu! Viņš mani pagrūda, es zaudēju balansu, paslīdēju un uzkritu viņam virsū. Un nebija lauzts deguns, tikai sasists bija! Asinis var būt arī no spiediena.”

Taujāts par to, vai bijis iereibis ar atvērtu alkoholiskā dzēriena pudeli darba laikā darba vietā, E.Prāmalts smejas: “Kādas muļķības! Kur nu iereibis darba laikā! Un tas nebija alkohols! Tas bija enerģijas dzēriens, ko uz vietas tirgojām. Stāvēju ar atvērtu enerģijas dzērienu. Viņš mani pagrūda, enerģijas dzēriens izšļakstījās uz grīdas un, iespējams, tāpēc es arī paslīdēju, kad mani pagrūda.”

Prāmalts uzskata, ka Daugins pārspīlē: “Ja godīgi, es nesaprotu, ko viņš grib panākt. Viņš kašķējas ar visām iestādēm, vairākiem ir parādā. Varbūt mēģina šādi sev PR taisīt. Vai arī tādējādi mēģina man atriebties, ka tagad mēs esam visā hallē. Jo jaunais ēkas saimnieks ar viņu īres līgumu nenoslēdza.

Punkta vēl nav, ir tikai komats

Daugins uzskata, ka policija nestrādā pietiekoši operatīvi un kvalitatīvi: “16.janvārī kārtējo reizi biju Valsts policijā. Policistiem, acīmredzot, svarīgāk ir nezaudēt savu darbu, nekā izmeklēt lietu, kur cilvēkam izdarīti miesas bojājumi un vairākkārt draudēts. Visam ir pierādījumi, bet policija pasaka: neviens neredzēja mirkli, kad tieši iesita un dēļ tā lieta slēgta. Policijā pateica ka viņš paslīdējis un es pats esot vainīgs.” Cietušais pauž bažas, ka E.Prāmaltam policijā strādā draugi, līdz ar ko izmeklēšana tiek bremzēta.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova apstiprināja, ka Valsts policijā ir saņemti iesniegumi no personas gan par izteiktiem mutiskiem draudiem, gan arī par miesas bojājumu nodarīšanu. “Saistībā ar mutiskiem draudiem iesniedzējam vairākkārt ir sniegta atbilde un izskaidrotas viņa tiesības civilprocesa likuma kārtībā vērsties tiesā ar pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību,” skaidro policijas pārstāve.

“No iesniedzēja ir saņemti divi iesniegumi par fizisku ietekmēšanu. Vienā gadījumā iesniedzējs pats atzinis, ka miesas bojājumi viņam nav nodarīti. Viņš vien izteica vēlmi, lai likumsargi veic preventīvas pārrunas ar otru personu, kuru cietušais min kā pāridarītāju.”

“Savukārt pēdējā gadījumā par miesas bojājumu nodarīšanu turpinās lietvedība,” tā policijas pārstāve: “14.jūnijā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka vīrietim ir nodarīti miesas bojājumi. Viņš ar gūtajām traumām ir nogādāts medicīnas iestādē.

Uzsāktās administratīvās lietvedības ietvaros tika nozīmētas ekspertīzes, ir saņemts ekspertīzes atzinums un vēl ir nepieciešams veikt darbības, lai lemtu tālāk par materiāla virzību, taču šajā gadījumā darbs vēl turpinās un lietvedība nebūt nav izbeigta.”

Uz jautājumu, vai izmeklēšana nav ieilgusi, policijas pārstāve skaidro: “Lietvedības termiņš ir līdz deviņiem mēnešiem. Katrs materiāls ir jāskata atsevišķi, taču parasti apstākļu noskaidrošanu paildzina liecības un ekspertīzes, pie kā arī šajā materiālā tiek strādāts.”

Savukārt, komentējot A.Daugina bažas par uzbrucēja “pazīšanos”, viņa teic: “Ja personai ir aizdomas par negodprātīgu policijas darbinieku rīcību, lūgums ar iesniegumu, norādot uz konkrētiem faktiem un personām, vērsties Iekšējās kontroles birojā, kuri veic pārbaudes par Valsts policijas darbinieku pieļautajiem likumības un disciplīnas pārkāpumiem, profesionālās ētikas normu pārkāpumiem, kā arī citiem ārkārtējiem gadījumiem.”