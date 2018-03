Atslēgvārdi policijas informācija | satiksmes negadījumi | meža zvēri

25.martā ap deviņiem vakarā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Grobiņā, Ventspils ielā, uz autoceļa P111 ir notikusi automašīnas “Audi” sadursme ar stirnu, kā rezultātā ir bojāta automašīna, portālu informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Madara Šeršņova. Negadījumā cietušo nav.

Kopumā šā gada martā Liepājas iecirkņa apkalpojamā teritorijā jau ir notikušas 19 sadursmes ar dzīvniekiem un gandrīz visas notikušas ārpus pilsētas robežām, stāsta policijas pārstāve: “Izņemot vienā gadījumā, kur marta sākumā vīrietis ziņojis par to, ka Liepājā, Zirņu ielā gulbis ir ielidojis viņa automašīnas priekšējā stiklā.”

Savukārt kopumā šajā gadā Liepājas iecirkņa apkalpojamā teritorijā ir notikušas jau 50 sadursmes ar dzīvniekiem. Vienā no gadījumiem februārī šādā sadursmē ir cietis arī pats transportlīdzekļa vadītājs, gūstot galvas traumu.

Pārsvarā sadursmes notiek ar lielākiem meža dzīvniekiem, vēsta policijas apkopotā informācija.

Tāpēc policija aicina: “Lūgums autovadītājiem būt uzmanīgiem un ievērot ceļa zīmes, kas attiecīgajos ceļa posmos norāda par iespējamu meža dzīvnieku klātbūtni. Tāpat jāuzmanās un jābūt ļoti vērīgiem, uz brauktuves vai netālu no ceļa pamanot dzīvnieku. Tā kā dzīvnieku rīcība nav paredzama, šādās situācijās ieteicams samazināt braukšanas ātrumu.”

Tāpat autovadītājiem būtu jāņem vērā – ja notriekts dzīvnieks, neatkarīgi no tā vai tas ir savvaļas dzīvnieks vai mājdzīvnieks, par notikušo noteikti ir jāziņo policijai. Pēc tam likumsargi par to informē attiecīgos dienestus, kas dzīvniekam nepieciešamības gadījumā sniegs palīdzību vai to nogādās utilizēšanai.

Pēc dzīvnieka notriekšanas autovadītājs nekādā gadījumā nedrīkst atstāt notikuma vietu, jo šāda situācija uzskatāma par ceļu satiksmes negadījumu. Tāpat likums arī nosaka, ka pēc sadursmes ar dzīvnieku to nedrīkst aizvest no negadījuma vietas.

Gadījumā, ja notriekts vai uz ceļa pamanīts jau sabraukts dzīvnieks, par to jāziņo policijai, zvanot pa tālruni 110. Jo savlaicīgāk par notikušo paziņo likumsargiem, jo mazāka iespējamība, ka notiks vēl kāds ceļu satiksmes negadījums, citiem autovadītājiem nepamanot nobrauktu dzīvnieku.