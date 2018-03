Satiksmes negadījumā cieš jaunietis

Atslēgvārdi policijas informācija | satiksmes negadījumi | cietušie

13.martā ap septiņiem no rīta Valsts policijā saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka Nīcas novadā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā cietis 1999.gadā dzimis jaunietis, portālu informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Madara Šeršņova.

Jaunietis jau no savām mājām Nīcas novadā ar ķermeņa sasitumiem nogādāts medicīnas iestādē.

Valsts policijā par notikušo ir uzsākta administratīvā lietvedība, kuras ietvaros tiek skaidroti notikušā apstākļi.