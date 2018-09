Atslēgvārdi tiesa | zādzības | kurzemes apgabaltiesa | Helmuts Stasis

Vīrietim, kurš iepriekšējos gados regulāri apzadzis Durbes un Grobiņas iedzīvotājus, Kurzemes apgabaltiesa nav mainījusi iepriekš piespriesto sodu. Apgabaltiesas nolēmumu gan vēl iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

Jau rakstījām, ka šī gada jūnija sākumā Kurzemes rajona tiesa 43 gadus vecajam Helmutam Stasim piesprieda brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem, ar probācijas uzraudzību uz diviem gadiem (šajā termiņā ieskaitīts jau apcietinājumā pavadītais laiks). Tāpat vīrietim jāizmaksā cietušajiem kompensācijas, kopumā vairāk nekā 45 tūkstošu eiro apmērā.

H. Stasis apsūdzēts par 20 noziedzīgu nodarījumu epizodēm pēc vairākiem Krimināllikuma pantiem – par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai tā izdarīta no glabātavas vai transportlīdzekļa, laupīšanu, svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu, kā arī par nozieguma mēģinājumu.

Par cietušajiem šajā lietā atzītas 11 privātpersonas un juridiskas personas.

Noziegumus vīrietis pastrādājis laika posmā no 2015. gada decembra līdz pagājušā gada augusta vidum. Viņš sirojis naktī, apzogot veikalu, saimniecības ēkas, automašīnas un mājokļus. Zadzis naudu, bankas kartes un dažādas vērtīgas mantas. Guvums ik reiz bijis atšķirīgs – no nedaudz vairāk nekā simts eiro, līdz vairākiem tūkstošiem eiro. Vislielākie zaudējumi nodarīti kādas atpūtas mājas saimniecei Grobiņā. No minētā īpašuma viņš nozadzis dažādas mantas aptuveni 10 tūkstošu eiro vērtībā.

Vēl kādas Grobiņas ģimenes mājās H. Stasis paviesojies vairākkārt, nozogot lielas naudas summas. Tur viņš pastrādājis arī smagāko noziegumu – uzbrucis un piekāvis mājas saimnieci, tolaik 72 gadus vecu sievieti.

Saskaņā ar apsūdzību, vīrietis mājas saimniecei iesitis pa seju ne mazāk kā divas reizes, pēc kā sieviete bezsamaņā palikusi guļam uz grīdas. Pa to laiku viņš nolaupījis sievietes bankas karti un vēlāk no tās noņēmis vairāk nekā tūkstoš eiro.

Policijai H. Stasi izdevās aizturēt pagājušā gada 24. oktobrī, divas dienas vēlāk viņam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.

Noziegumus lielā mērā izdevies atklāt, pateicoties kādā Rīgas firmā iznomātajām automašīnām, kas bijušas aprīkotas ar GPS sistēmu. Ar minētajām automašīnām H. Stasis devies savos sirojumos pa svešiem īpašumiem, tāpēc ar GPS palīdzību policijai izdevies noskaidrot, kur H. Staša iznomātās automašīnas noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas slaikā atradušās, zināja stāstīt lieciniece.

Kurzemes rajona tiesas spriedumu H. Stasis apelācijas kārtībā pārsūdzēja Kurzemes apgabaltiesā. Taču tā šomēnes lēma Kurzemes rajona tiesas spriedumu atstāt negrozītu, pavēstīja tiesā.