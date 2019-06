Shēmotāji zaudē brīvību

Atslēgvārdi kurzemes apgabaltiesa | apsūdzība | cietumsods | finanšu noziegumi

Ja vēl pērn sabiedrībai bija pamats sašust par to, ka finanšu noziegumos apsūdzētie tiesā bieži tiek cauri sveiktā, proti, viņiem netika piespriest reāli cietumsodi, tad nu situācija mainījusies. Pēdējo mēnešu laikā pēc Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras uzturētās apsūdzības, brīvības atņemšana piespriesta vairākiem uzņēmējiem, kurus mēdz dēvēt par nodokļu shēmotājiem.

Šā gada maijā Kurzemes apgabaltiesa izskatīja krimināllietu, kurā divas personas atzina par vainīgiem apsūdzībā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā. Vienam vīrietim piespriesta reāla brīvības atņemšana uz diviem gadiem un deviņiem mēnešiem (ar policijas kontroli uz diviem gadiem, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz trīs gadiem). Otram vīrietim, saskaņā ar tiesas spriedumu, nebrīvē jāpavada divarpus gadi (viņam piemērota policijas kontrole uz diviem gadiem, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem). Tiesa lēmusi piedzīt no apsūdzētajiem par labu valstij kaitējuma kompensāciju 160 203, 84 eiro.

Saskaņā ar Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras uzturēto apsūdzību, apsūdzētā persona, būdams kāda uzņēmuma (SIA) faktiskais vadītājs ar otra apsūdzētā atbalstu, nolūkā izvairīties no PVN nomaksas un iegūt tiesības uz PVN pārmaksas atmaksu no valsts budžeta, sagatavoja dokumentus - pavadzīmes ar tajos iekļautu nepatiesu informāciju par faktiski nenotikušiem darījumiem - par automašīnu un to rezerves daļu iegādi vairāk nekā 917, 7 tūkstošu eiro apmērā. Apsūdzētie nepatiesu informāciju par reāli nenotikušiem darījumiem apzināti iekļāva PVN deklarācijās un iesniedza Valsts ieņēmumu dienestā, tādējādi nenomaksājot PVN un izkrāpjot no valsts budžeta 160 203, 84 eiro, informē apgabala prokuratūra.

"Kurzemes Vārds" noskaidroja, ka viens no šajā lietā apsūdzētajiem un sodītajiem ir uzņēmējs Andrejs Belovs (iepriekšējais uzvārds Podrjadčikovs), kurš par līdzīgiem nodarījumiem apsūdzēts arī daudzās citās krimināllietās, kas vēl tiek iztiesātas.

Kurzemes rajona tiesa maijā izskatījusi arī citu krimināllietu, kurā kāda persona apsūdzēta nodokļu nemaksāšanā. Arī šoreiz piespriesta reāla brīvības atņemšana uz sešiem mēnešiem, atņemot tiesības uz visu veidu komercdarbību uz četriem gadiem. No apsūdzētā par labu valstij piedzīta kaitējuma kompensāciju 56 288,88 eiro apmērā.

Apsūdzētais, būdams divu SIA īpašnieks un amatpersona, kurš nodarbojās ar saimniecisko darbību, aprēķinājis maksājamo nodokli, bet vairāku gadu garumā nodokļu maksājumus valsts budžetā nav veicis.

Kurzemes tiesas apgabala prokuratūra norāda, ka tiesu piespriestie brīvības atņemšanas sodi ir samērīgi ar nodarīto kaitējumu un maksimāli atbilst cietušā, proti, Latvijas valsts un sabiedrības interesēm.

Nevienu nevar atzīt par vainīgu nozieguma izdarīšanā un sodīt, kamēr viņa vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā un atzīta ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu.

